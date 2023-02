G. Landsbergis: nie ma danych o możliwym rosyjskim ataku, ale niebezpieczeństwo jest realne

„Musimy rozróżnić dwie rzeczy – zagrożenie, jakie mamy z danych wywiadowczych, to takie dane, które pozwalają nam powiedzieć, że Litwa jest w jakimś niebezpieczeństwie, a my takiego zagrożenia nie wykrywamy. Czytając to, ludzie powinni zrozumieć, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Litwy na granicy” – powiedział w poniedziałek dziennikarzom w Brukseli G. Landsbergis.