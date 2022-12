G. Landsbergis: Litwa nie zastosuje wobec Rosji wyjątków od sankcji

„Znaleziono kompromis, który pozwala Litwie po prostu nie stosować tych wyjątków. Każde inne państwo ma takie samo prawo” – powiedział G. Landsbergis podczas sobotniego posiedzenia Rady Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów.

„Litwa wykorzysta tę szansę, jaką daje jej Komisja Europejska, i nie udzieli ulg setkom oligarchów” – dodał polityk.

Unia Europejska zatwierdziła w tym tygodniu 9. pakiet sankcji wobec Kremla. Główny nacisk położono na dyskusję na temat wyjątków od dotychczas przyjętych restrykcji.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wprowadzone pakiety sankcji w dużej mierze nie dotyczyły większości nawozów, a także produktów rolnych i spożywczych. Niektóre z głównych krajów bloku, w tym Holandia i Belgia, argumentowały, że restrykcje nałożone na oligarchów utrudniają rozliczenia bankowe za eksport niesankcjonowanych towarów do krajów trzecich, w związku z tym strony zażądały zniesienia części ograniczeń.

Taka propozycja została odrzucona przez Litwę i Polskę, które zadeklarowały, że nie mogą zgodzić się na otwarcie luk prawnych.

W końcu Wspólnota znalazła kompromis. Zgodnie z nim oligarchowie chcący uwolnić pieniądze będą musieli przedstawić dowody na to, że środki te są niezbędne do konkretnej wysyłki żywności lub nawozów do krajów trzecich. Decyzję w tej sprawie podejmie państwo, w którym wystąpiono o to zwolnienie, oraz Komisja Europejska.

Wilno wynegocjowało również prawo do niestosowania takich wyjątków, nawet po otrzymaniu wezwania do uwolnienia środków.

G. Landsbergis ocenił to jako zwycięstwo Litwy.

Podkreślił, że jest to decyzja polityczna i teoretycznie następny rząd może „mieć inne podejście”.

Dziewiąty pakiet sankcji obejmuje również ograniczenia dotyczące kilkuset osób, trzech banków i czterech kanałów oraz nowe ograniczenia eksportowe dotyczące wrażliwych towarów i technologii podwójnego zastosowania, które mogą pomóc w zwiększeniu zdolności wojskowych Rosji i rozwoju technologicznego.