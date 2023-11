G. Landsbergis: dyskusje o możliwości pokojowych negocjacji Ukrainy z Rosją są niebezpieczne

„Są to bardzo niebezpieczne rozważania” – powiedział Landsbergis w środę litewskim dziennikarzom. Szef dyplomacji podkreślił raz jeszcze, że „to do Ukrainy należy decyzja, czy i kiedy rozpocząć takie negocjacje”.

„Jeśli Ukraina zdecyduje się na rozpoczęcie negocjacji, ponieważ nie jest zaopatrywana w wystarczającą ilość broni, to my poniesiemy za to odpowiedzialność” – wskazał Landsbergis.

Minister podkreślił też, że sugestie o możliwości rozpoczęcia pokojowych negocjacji zwiększają zagrożenie przede wszystkim dla krajów bałtyckich.

„Tym samym przyznajemy, że rosyjska ekspansja jest możliwym sposobem zmiany granic na kontynencie europejskim. Ponieważ jesteśmy tak blisko Rosji i Białorusi, oznacza to bezpośrednio zwiększone zagrożenie dla nas” – wskazał Landsbergis.

Amerykański kanał telewizyjny NBC, powołując się na źródła, przed kilkoma dniami poinformował, że amerykańscy i europejscy urzędnicy rozpoczęli sekretne rozmowy z Kijowem na temat ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją, które mogłyby zakończyć wojnę.