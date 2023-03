Frekwencja w wyborach samorządowych jest najwyższa od 20 lat

Głosowanie rozpoczęło się w niedzielę o godz. 7:00 i potrwało do godz. 20:00. Ogółem w dniu wyborów do lokali wyborczych przyszło blisko 49% osób uprawnionych do głosowania. 9,41% wyborców głosowało przedterminowo.

Podczas ostatnich wyborów w 2019 r. łączna frekwencja wyniosła 47,9%.

W wyborach na następną kadencję do podziału jest 1498 mandatów radnych i 60 stanowisk merów rejonów.

Według Centralnej Komisji Wyborczej najwięcej kandydatów na merów zgłoszono w Wilnie (16), Szawlach (12) i Kłajpedzie (11), najmniej po trzech w mieście Rietavas i rej. solecznickim.

W rej. wileńskim zagłosowało 49,8% mieszkańców. Najaktywniej głosowali w Bujwidzach – aż 78,28% mieszkańców, najmniej aktywnie w wsi Sorok Tatary – 33,23%.

W samorządzie miasta Wilna – 49,3%. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy w okręgu wyborczym Kalnėnai – 63,45%, najpasywniejsi – w okręgu Pramonės – 28,89%.

Najbardziej aktywni byli mieszkańcy rej. solecznickiego – do godz. 17:00 zagłosowało blisko 60%.