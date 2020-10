Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 47,6 proc

Zakończyło się głosowanie w wyborach do Sejmu. Dzisiaj frekwencja wyniosła 35,52 proc., łącznie z głosowaniem przedterminowym – 47,6 proc. – podaje Główna Komisja Wyborcza.

Frekwencja w okręgu wyborczym Stare Miasto – Zwierzyniec – 61,53 proc., na Antokolu – 60,60 proc., Żirmunai – 53,09 proc., Piłajte – Karolinki – 52,76 proc., Fabianiszek – 51,16 proc., Lazdynai – 50,71 proc., Szeszkine – Sznipiszki – 49,43, Justiniszki – Wirszuliszki – 48,15 proc., w Nowej Wilejce wyniosła – 42,30 proc.

W okręgu solecznicko-wileńskim aktywność wyniosła 49,54 proc., w Miednikach – 48,65 proc., molacko-szyrwinskim – 47,32 proc., Troki – Vievis – 44,54 proc. Dużą aktywnością wykazali się mieszkańcy Niemenczyna – 57,93 proc.

Dzisiaj na policję wpłynęło ok. 70 zgłoszeń – najwięcej z powodu nielegalnej agitacji, podejrzanych osób lub samochodów w pobliżu komisji wyborczych, naruszenia porządku publicznego, niestosowania środków bezpieczeństwa, ewentualnego transportu wyborców, osób nietrzeźwych lub członków komisji, naruszenia samoizolacji.

Obywatele Litwy w Wielkiej Brytanii w tym roku byli nawet dwukrotnie aktywniejsi niż cztery lata temu – twierdzi ambasador Litwy w Wielkiej Brytanii Renatas Norkus. Głosowało tam 11 tys. osób – to prawie 75 proc. osób, które zgłosiły chęć w głosowaniu. Według Egidijusa Meiliūnasa, ambasadora Litwy w Irlandii, w Irlandii w wyborach udział wzięły 1993 osoby, to ok. 75 proc. osób, które się zarejestrowały. Nie ma jeszcze ostatecznych danych, ponieważ spora część osób zagranicą głosowała pocztą.