Frederikas Jansonas: to partie prowadzą rozmowy koalicyjne, nie prezydent

„Mówiąc o poszczególnych ministrach, są tacy, których działania lub wyniki wydają się lepsze, i są tacy, których – gorsze. To wszystko, przy ponownym formowaniu rządu, można skorygować” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział doradca prezydenta Litwy, Frederikas Jansonas. „Poczekajmy trzy, cztery tygodnie – będzie nowy skład rządu i, myślę, stanie się bardzo jasne, których ministrów wyniki były niezadowalające” – dodał.

Według niego rozmowy z kandydatami na ministrów rozpoczną się „od zera”.

„Tworzenie rządu zaczyna się od zera – zarówno w przypadku ministrów, którzy już pełnili funkcje, jak i nowych kandydatów. Wszyscy będą oceniani od nowa, prezydent zaprosi ich na rozmowy i będzie się dowiadywał, jakie mają plany” – zaznaczył doradca prezydenta.

Wspomniał też o ostatniej podróży ministra środowiska na Polinezję Francuską i o kontrowersjach wokół ministra Mockusa.

„Zarówno w przypadku pana Mockusa, jak i ostatniej podróży ministra środowiska do Polinezji Francuskiej pojawia się wiele pytań. Rozumiem, że w pierwszej kolejności premier – niezależnie od tego, kto nim będzie – zada pytania własnemu gabinetowi. Zmiany w składzie rządu są nieuniknione i, powiedziałbym, całkiem liczne” – stwierdził.

Odnosząc się do negocjacji koalicyjnych, podkreślił, że jest to zadanie partii, a nie prezydentury czy poszczególnych posłów.

„Piłka jest po stronie partii – mamy system demokratyczny, partie wygrywają wybory, otrzymują poparcie obywateli i to one w pierwszej kolejności tworzą i rozważają różne możliwości oraz koalicje” – powiedział.

Dodał też, że niektóre partie mogą się „ułożyć” pod wpływem politycznej odpowiedzialności.

„Można powiedzieć, że dziewięć miesięcy temu partia „Świt nad Niemnem” wyglądała groźniej, niż okazała się w rzeczywistości. Albo – że samo przebywanie u władzy czy w polityce potrafi ujarzmić nawet najbardziej niesforne partie. Jeśli spojrzeć na te ostatnie dziewięć miesięcy – nie zrobiła nic szczególnie szkodliwego ani nie podważyła fundamentów” – ocenił.

Według niego najważniejsze jest to, by koalicja była zdolna do działania i skuteczna.

„Negocjacje trwają, są dość skomplikowane, na stole więcej opcji, więcej partii – sami socjaldemokraci mówią o rozmowach z „chłopami” i być może innymi partnerami” – dodał doradca.

Redakcja ZW.LT przypomina, że we wtorek liderzy Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP) i Związku Demokratów „W Imię Litwy” mają omówić dalszą współpracę w ramach koalicji rządzącej.