Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia i PKD apelują o zmianę dyskryminującego prawa

Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia oraz Polski Klub Dyskusyjny zwrócili się do rządu z apelem o niezwłoczne podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian do aktów prawnych, które są sprzeczne z realiami dzisiejszego życia. Autorzy apelu z dużym zaniepokojeniem przyjęli informację o zmuszaniu do zdawania dodatkowego egzaminu z języka litewskiego wieloletnich pracownic Centralnej Biblioteki Wilna. W opinii intelektualistów takie traktowanie bibliotekarek, które ukończyły szkoły z polskim i rosyjskim językiem nauczania przed 1991 rokiem, nosi znamiona dyskryminacji na tle etnicznym.