Fala nielegalnych migrantów osłabła

Czwarty dzień z rzędu liczba nielegalnych migrantów nie przekroczyła 100.

W tym roku na granicy z Białorusią zatrzymano łącznie 1577 migrantów, czyli 18 razy więcej niż przez cały rok 2020.

Minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė poinformowała też, że ​​rząd wreszcie podjął decyzję o budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią. Na razie istnieje kilka odcinków granicy gdzie wybudowano ogrodzenie. Koszt całego przedsięwzięcia to 41 mln. euro, W międzyczasie armia zaczęła stawiać na granicy zasieki z drutu kolczastego. Na ten cel przeznaczono 4,8 mln euro z rządowej rezerwy.

Według A. Bilotaitė nielegalni migranci będą rozlokowani w pobliżu granicy. Jej resort przygotował trzy plany lokacji migrantów.

Od soboty pogranicznikom w zabezpieczeniu granicy z Białorusią będzie pomagać 260 żołnierzy.

Litwa nie została pozostawiona sama z problemem nielegalnych migrantów z Białorusią. W piątek szefowie komisji spraw zagranicznych parlamentów kilkunastu krajów potępili „przemyt migrantów” przez białoruski reżim i wezwali do zakazu lotów, co do których istnieje podejrzenie, że są wykorzystywane do zorganizowanego przez państwo przemytu ludzi.

Chodzi o to, że litewskie władze mają dowody na to, że znaczny wzrost napływu nielegalnych migrantów jest zorganizowanym hybrydowym atakiem białoruskiego reżimu. Mińsk twierdzi, że sankcje Unii Europejskiej (UE) nie odstraszają już migrantów na terytorium Białorusi. Rząd litewski ogłosił sytuację nadzwyczajną.