Eurowizja 2024: Litwę reprezentować będzie Silvester Belt

W wyniku oceny widzów Silvester Belt zdobył imponującą ilość głosów, pokonując pozostałych finalistów, w tym takie zespoły jak Shower z utworem „Impossible” oraz The Roop z piosenką „Simple Joy”.

Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Szwecji, której gospodarstwo zostało zapewnione dzięki zwycięstwu Loreen z utworem „Tattoo” w 2023 r. Malmö Arena, miejsce już raz goszczące konkurs w 2013 r., będzie świadkiem półfinałów 7 i 9 maja oraz Wielkiego Finału 11 maja 2024 r.

Pod hasłem „United By Music”, tegoroczna Eurowizja kontynuować będzie tradycję jednoczącą różnorodne narody w miłości do muzyki. 37 państw przystąpi do konkursu, a mimo nieobecności niektórych krajów, w tym Bułgarii i Macedonii Północnej, wydarzenie obiecuje niezrównane emocje i niezapomniane występy.

Występ Silvestra Belta: