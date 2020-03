Epidemiolog: Należy zamknąć wszystkie place zabaw

vdu

„Place zabaw dla dzieci powinny być zamknięte, ponieważ każdego dnia bawi się w nich wiele dzieci” – powiedziała na konferencji prasowej we wtorek.

„Zaleca się, aby na placu przebywała jedna rodzina z dziećmi. W rzeczywistości jest tam kilka rodzin i około dziesięciorga dzieci – zupelnie jak w trakcie wakacji. Jest to surowo zabronione” – kontynuuje specjalista.

„Trudno powiedzieć, co trzeba będzie zrobić, to nie moja dziedzina, ale myślę, że jeśli ktoś nie rozumie, po co są wydawane zalecenia, to musi być jakaś odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie” – powiedziała epidemiolog.