Emerytury wzrosną o dodatkowe 3,5 euro

vdu

Przewiduje ona, że w latach 2020–21 będzie stosowana indeksacja współczynnika emerytury bazowej o jedną piątą większa niż to zostało przewidziane wcześniej.

Od lipca przyszłego roku współczynnik proponuje się zwiększyć do 1,83 punktu procentowego, od 2021 roku – do 1,91-ego. Od 2021 r. taki współczynnik ma być stosowany również w stosunku do części indywidualnej emerytury.

W wyniku rewaloryzacji średnia emerytura wzrośnie od stycznia o 30 euro, do 375 euro, a średnia emerytura z obowiązkowym stażem – o 32,5 euro, do 397 euro.