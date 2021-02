Ekspert: „Nie zamykajmy się przed światem cyfrowym, ale pogłębiajmy naszą wiedzę, aby uniknąć niebezpieczeństwa”

Rozwijać się wraz z technologiami

„Dane osobowe to dane, które pozwalają nas zidentyfikować, dowiedzieć się, gdzie jesteśmy lub łatwo do nas dotrzeć. Jeśli takie informacje staną się znane niewłaściwym osobom, mogą zostać wykorzystane – zarówno do manipulacji lub oszukania nas samych, jak i podszycia się pod nas itp. W tym sensie najbardziej wrażliwą publicznością są dzieci, które nie mają

doświadczenia, krytycyzmu jak dorośli, są bardziej ciekawe, ufne i często nie zdają sobie sprawy z możliwych zagrożeń” – mówi Rita Šukytė, ekspert ds. działań stowarzyszenia „Langas į ateitį” („Okno w przyszłość”).

Dlatego ten aktualny temat rozpowszechniania danych osobowych w Internecie doczekał się uwagi podczas tegorocznej kampanii Tydzień Bezpieczniejszego Internetu 2021 – w ramach tradycyjnej inicjatywy w dniach 8-12 lutego chętni zapraszani są na zajęcia edukacyjne, takie jak

„Gry online”, „Dane osobowe w Internecie”, „Szkodliwe treści w Internecie”, „Przyjaciele online”, podczas których nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice uzyskają cenne informacje.

Zdaniem R. Šukytė Internet i możliwości, jakie daje, stały się integralną częścią naszego życia, dlatego nauka bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z niego powinna stać się naturalną częścią edukacji dziecka.

„Nie zamkniemy się przed całym światem, więc lepiej byłoby skupić się nie na potencjalnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, ale na tym, jak ich uniknąć” – przyznała rozmówczyni.

Tworzy obraz nas samych

Zdaniem eksperta należy unikać udostępniania numeru telefonu, adresu domowego, otoczenia, a nawet daty urlopu, ponieważ wszystkie te informacje mogą być wykorzystywane przez złodziei.

Należy również zwrócić uwagę na to, jakie osoby mogą przeczytać publikowane przez nas informacje – bliscy znajomi czy ci, których prawie nie znamy.

„Komunikowanie się z członkami rodziny lub bardzo bliskimi przyjaciółmi za pośrednictwem aplikacji to jedno – to są osoby, którym ufamy. Oczywiście wtedy te granice są szersze. Jednak jeśli chodzi o sieci społecznościowe, informacje, które udostępniamy, mogą

rozprzestrzeniać się daleko poza krąg naszych znajomych lub obserwujących. Na przykład, nie wszyscy zwracają uwagę, że na platformie Instagram często konto jest publiczne, a nie widoczne

tylko dla znajomych. Sieć „TikTok” jest dość otwarta, choć ostatnio wprowadzono ograniczenia, zgodnie z którymi profil nieletniego automatycznie staje się prywatny, a nie publiczny, jak to

było wcześniej” – zauważa R. Šukytė.

Rozmówczyni przypomina, że każda treść, nie tylko to, co o sobie opowiadamy, ale także to, co udostępniamy, jakie treści nam się podobają, jaki komentarz zostawiamy – to wszystko w taki czy inny sposób tworzy nasz własny wizerunek.

Każdy poczuje się ważny

Główną rekomendacją specjalisty dla rodziców jest, aby nie pozostawiać dzieci same w przestrzeni Internetu.

„W końcu czasami wygodnie jest dać dziecku tablet lub telefon i zająć się własnymi sprawami, zwłaszcza teraz, gdy wielu z nas pracuje z domu. Jednak od najmłodszych lat musimy rozwijać u dzieci umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu, utrzymując bliski kontakt z

dzieckiem, interesując się jego otoczeniem oraz będąc pomocnikiem i doradcą. Im silniejsza będzie ta więź, tym łatwiej będzie mówić o naturalnie występujących kwestiach lub problemach”

– wyjaśnia R. Šukytė.

Zdaniem ekspertów, skutecznym sposobem na naukę bezpieczeństwa w Internecie jest stworzenie razem z dziećmi własnych zasad rodzinnych: w ten sposób każdy będzie mógł poczuć się ważnym uczestnikiem tego procesu.

Na przykład, na liście zasad można wpisać następujące pozycje: „Aby korzystać z komputera lub grać w gry, poproszę o zgodę tatę lub mamę”; „Hasła, których używam, podam mamie i tacie, ale nikomu więcej”; „Nie udostępniam nieznajomym moich danych osobowych, takich jak nazwisko, adres domowy i numer telefonu”; „Nie odwiedzam nowych stron internetowych ani nie gram w nowe gry bez uprzedniego zapytania mamy lub taty”; „Powiem mamie lub tacie, jeśli napotkam informacje, które mogą urazić, zdenerwować lub sprawić, że poczuję się nieswojo”.

Nawet dla tych, którzy nie chcą tworzyć podobnych zasad, te wskazówki mogą być doskonałym przykładem dyskusji z dziećmi o cyfrowym świecie.

Dzień Bezpieczniejszego Internetu, będący inicjatywą jednoczącą 150 krajów świata, w bieżącym roku jest obchodzony 9 lutego. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na aktualne wyzwania cyfrowe i promowanie bezpieczniejszego korzystania z Internetu i technologii cyfrowych przez wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzież. Na Litwie różne zajęcia edukacyjne odbywają się przez cały tydzień (w bieżącym roku – w dniach 8-13 lutego). Organizowana jest tematyczna kampania Tydzień Bezpieczniejszego Internetu. Informacje o działaniach w ramach Tygodnia Bezpieczniejszego Internetu 2021 na Litwie są dostępne na stronach Prisijungusi Lietuva i Draugiškas internetas .

O projekcie „Litwa online” (www.prisijungusi.lt)

Projekt ma na celu poprzez aktywne zaangażowanie lokalnych społeczności w działania zachęcenie mieszkańców Litwy do zdobywania umiejętności niezbędnych do efektywnego, wszechstronnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Projekt jest realizowany przez Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie z partnerami: stowarzyszeniem „Langas į ateitį”, Urzędem ds. Regulacji Łączności Republiki Litewskiej, Litewską Biblioteką Narodową im. Martynasa Mažvydasa, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Republiki Litewskiej.