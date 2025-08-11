Eksperci i opozycja krytykują rekomendacje dotyczące używania smartfonów w szkołach

– „Wszyscy eksperci mówią to samo – potrzebne jest rozwiązanie ogólnokrajowe, zmiana ustawy oświatowej. Teraz rekomendacje jedynie sugerują, aby szkoły same się porozumiały. To przerzucanie odpowiedzialności” – powiedziała Gaudinskaitė.

Jak podkreśliła, placówki, które chciały, mogły wprowadzić własne regulacje już w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a tam, gdzie nie udało się osiągnąć porozumienia, nadal będzie to trudne.

Zgodnie z rekomendacjami, każda szkoła ma opracować własne zasady ograniczające korzystanie z prywatnych telefonów komórkowych. Dokument przewiduje także wyjątki – m.in. możliwość używania urządzeń w celach edukacyjnych przez uczniów klas 9–10 i I–IV gimnazjum, a także w sytuacjach zdrowotnych lub szczególnych potrzeb.

R. Gaudinskaitė zwróciła uwagę, że już w czerwcu przedstawiono ministerstwu propozycje wprowadzenia jednolitych, ustawowych zasad dla wszystkich placówek – także przedszkoli – oraz określenia zasad korzystania z urządzeń przez dorosłych w szkołach. Według niej resort uwzględnił te postulaty jedynie częściowo.

Krytykę pod adresem ministerstwa wyraziła także posłanka konserwatystów Daiva Ulbinaitė, zarzucając mu ignorowanie opinii ekspertów, dyrektorów szkół oraz tysięcy obywateli, którzy domagali się ustawowego obowiązku wprowadzenia jednolitych zasad.

– „Bez ustawy i konkretów nie będzie żadnej zmiany. To tworzenie nierównych warunków i uchylanie się od odpowiedzialności” – stwierdziła parlamentarzystka, poddając w wątpliwość również zdolność minister Raminty Popovienė do dalszego kierowania resortem.

Ministerstwo zapowiedziało, że jesienią przedstawi projekt nowelizacji ustawy oświatowej, który zobowiąże szkoły do przyjęcia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych na podstawie obecnych rekomendacji. Ulbinaitė uważa jednak, że to jedynie odsuwanie decyzji w czasie, przypominając, że Sejm już w marcu poparł dwa projekty ustaw ograniczających używanie urządzeń mobilnych w szkołach.