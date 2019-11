„Ecoservice”: W pierwszym tygodniu listopada wywozimy trzy wrześniowe ilości odpadów

vdu

„Gorąco zachęcamy mieszkańców do segregowania. (…) Być może mieszkańcy powinni być edukowani na temat potrzeby odpowiedzialnego segregowania. Kiedy ludzie widzą pojemniki, dodają do nich zarówno wieńce kwiatów, jak i inne śmieci. Chcemy zachować porządek, a nie jest łatwo postawić pracownika przy każdym kontenerze. Stawiamy pojemniki do wyrzucania szkła, zbieramy słoiki ze świec po Zaduszkach i transportujemy te szkła na recykling” – powiedział Budrevičius.

„W zasadzie świadomość ludzka wzrasta, ale cmentarz jest szczególnym miejscem, w którym ludzie sprzątają nagrobki, zbierają liście lub igły, niektóre kwiaty, wkładają je do jednej torby i przynoszą do jednego pojemnika. Nikt nie dba o kulturę segregowania, mimo że stoją osobne pojemniki. Tylko niewielka liczba osób odpowiedzialnie segreguje odpady. Po zmieszaniu szkła z plastikiem staje się to bardzo trudne. Zachęcamy mieszkańców, którzy odwiedzają groby, aby zwracali na to uwagę” – dodał szef „Ecoservice”.

Według Budrevičiusa, w tygodniu Zaduszkowym na cmentarzach gromadzimy taką ilość śmieci, jaką zwykle wyrzucamy za trzy miesiące. „Jeśli wrzesień nazwiemy standardowym miesiącem, kiedy wywozimy, powiedzmy, tonę odpadów, to w tym tygodniu przetransportujemy trzy wrześniowe ilości” – twierdzi dyrektor.