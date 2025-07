E-papierosy w ogniu krytyki

– To środek, który należy bardzo poważnie przeanalizować, czerpiąc z doświadczeń innych państw – powiedział minister, przypominając, że zakaz e-papierosów wprowadzono już we Francji i Belgii.

Zdaniem Kondratowicza, projekt takiej ustawy został już zarejestrowany w Sejmie.

„Elektroniczne papierosy to tykająca bomba”

Minister wyraził zaniepokojenie faktem, że do e-papierosów często dodawane są nie tylko wysokie dawki nikotyny, ale także inne legalne i nielegalne substancje psychoaktywne.

– To bardzo trudno kontrolować – dodał.

– Elektroniczne papierosy to tykająca bomba – podkreślił.

Przyznał, że w ramach wspólnego rynku UE trudno byłoby całkowicie kontrolować ich napływ, ale sprzedaż na Litwie można by ograniczyć.

– Do tego urządzenia można dodać różne środki – często są to mieszanki niespójnych substancji, które mogą prowadzić do tragicznych skutków – zaznaczył Kondratowicz.