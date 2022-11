E.Levits: jesteśmy gotowi bronić Europy

Na konferencji prasowej Levits poinformował, że rozmowy z prezydentami Polski, Litwy i Rumunii były „bardzo owocne”. Dotyczyły przede wszystkim idei i tożsamości europejskiej.

„Obecna idea europejska polega na trzech elementach tj. system polityczny – demokracja, element związany z kulturą oraz przyszłość Europy” – powiedział.

„Trzeba pamiętać o tej przyszłości. Należy pamiętać o granicach Europy. Te granice mogą się przesuwać, są subiektywne w zależności od naszej percepcji. Jeżeli dane państwo chce dołączyć do Unii Europejskiej i podziela nasze wartości, to jest to państwo europejskie” – podkreślił.

Levits mówił, że wojna w Ukrainie wzmocniła tożsamość europejską. „Jesteśmy bardziej świadomi naszego wspólnego dziedzictwa, jesteśmy również bardziej świadomi naszego wspólnego zadania w zakresie obrony idei europejskiej i wartości europejskich” – wyjaśnił.

Prezydent Łotwy wyraził przekonanie, że obecnie tożsamość europejska i jej idee są bardzo silne.

„Byliśmy świadkami szeregu kryzysów globalnych, jak i europejskich (…) natomiast ja uważam, że dzisiaj tożsamość oraz idea europejska nie są w kryzysie, a wręcz przeciwnie, są one silniejsze niż kiedykolwiek” – powiedział.

Levits podkreślił, że ważne jest, aby pomagać Ukrainie w obronie przed „agresją ze strony Rosji”. „Ukraina broni naszych wartości, broni Europy i jest integralną częścią Europy” – wskazywał.

Przekazał również, że rozmowy na temat obronności i odstraszania w kontekście Rosji biorą się z gotowości Litwy i państw partnerskich do obrony Europy. „Jesteśmy gotowi bronić Europy, jesteśmy w stanie jej bronić” – podkreślał.

„Ustaliliśmy wspólne stanowisko na temat bezpieczeństwa, obronności i integracji europejskiej” – mówił. Dodał, że „najlepszym odstraszaniem jest pokazanie własnej siły”.

Levits podkreślił konieczność powstania specjalnego trybunału do spraw zbrodni popełnionej przez Rosję. „Rosja dopuszcza się naruszeń prawa międzynarodowego w związku z napaścią na Ukrainę. Trudno sobie wyobrazić większe naruszenia prawa międzynarodowego po II wojnie światowej” – podsumował.