Dziś Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień

Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna się okres przygotowania duchowego do Świąt Wielkanocnych, będącego wyciszeniem, skupieniem oraz przeżywaniem męki Chrystusa.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dokąd przybył wraz z uczniami na wiosenne Święto Paschy. Mieszkańcy Jerozolimy witali Go triumfalnie jako króla i wyzwoliciela. Pod nogi osiołka, na którym jechał Jezus, rozkładano szaty, a dzieci witały Go palmowymi gałązkami.

„Jest to czas umocnienia wiary” – dodaje ksiądz profesor Waldemar Cisło, kierujący polską sekcją Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. „Tak jak apostołowie potrzebowali umocnienia, które Jezus dawał im w nauczaniu – że będzie cierpiał, że będzie odrzucony i potem to zgorszenie Krzyża ich załamało, poza świętym Janem, tak i my potrzebujemy umocnienia” – podkreśla duchowny. „Dobrze dla nas wszystkich, że Go dziś widzimy jako Pana i Króla triumfalnie wjeżdżającego do Jerozolimy, zanim Chrystusa zobaczymy w Wielki Piątek, zbroczonego krwią i krzyczącego w bólu ludzkiej istoty: „Boże, mój Boże czemuś mnie opuścił” – wyjaśnia ksiądz profesor.

Na pamiątkę tamtych wydarzeń w Niedzielę Palmową święci się palmy, które mają symbolizować chwałę Chrystusa. Podczas Mszy świętej odczytywany jest opis Męki Pańskiej. W Niedzielę Męki Pańskiej kapłan nie zakłada pokutnych szat w kolorze fioletowym. Jego ornat ma kolor czerwony, który jest znakiem godności królewskiej. Symbolizuje też ogień, krew i miłość.

W Wilnie i niektórych rejonach Wileńszczyzny do końca okresu Świąt Wielkanocnych msze odbywają się zdalnie a święcenie palm czy też pokarmów w Wielką Sobotą odbywają się na zewnątrz kościołów.

Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży.

Na podst. pr24.pl