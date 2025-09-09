Dziewięć nowych rezerwatów na Litwie

Nowe obszary chronione i ich profil

Gabinet przyjął uchwałę o powołaniu następujących rezerwatów:

telmologiczne (mokradłowe): Gervelės, Giedraitiškių, Gratiškių, Vilūniškių;

herpetologiczne (ochrona płazów i gadów): Avižienių, Bestraigiškių;

botaniczne: Šilo, Norkiškės;

botaniczno-zoologiczny: Ažukriaunio.

Jednocześnie powiększono:

rezerwat botaniczno-zoologiczny Grūžių (rejon paswalski) – o 174,11 ha,

rezerwat telmologiczny Lygiaraisčio (rejon szyrwincki) – o 302,8 ha.

W przyłączonej do Grūžių strefie znajdują się m.in. siedliska o znaczeniu dla Wspólnoty (lasy liściaste i mieszane), stanowisko drewnojada dębowego oraz żerowiska orlika krzykliwego; odnotowano też miejsca występowania chronionych motyli (m.in. osadnik wielkooki, czerwończyk nieparek, modraszek eumedon, przeplatka diamina).

Rozszerzenie Lygiaraisčio obejmuje fragmenty lasu Astruvka z siedliskami typu zachodnia tajga, czynne torfowiska wysokie i lasy bagienne.

Tło decyzji: wymogi „Natura 2000”

Resort środowiska wskazał, że w dziewięciu obszarach sieci „Natura 2000” brakuje niezbędnych środków ochrony, przez co nie są spełnione warunki do wyznaczenia ich jako obszarów mających znaczenie dla ochrony siedlisk. Problem dotyczy przede wszystkim leśnych siedlisk i stanowisk gatunków położonych często w lasach gospodarczych, gdzie obowiązują jedynie ogólne, minimalne wymogi użytkowania i odnowy.

W związku z tym zmienione zostaną grupy funkcjonalne lasów: z dominującej IV grupy (lasy gospodarcze) na III i II. Po zmianach w przyszłych rezerwatach zrezygnuje się z rębni zupełnych, a cięcia rębne główne będą dopuszczalne dopiero przy starszym wieku drzewostanów.

Resort ostrzega, że bez ustanowienia rezerwatów i środków ochrony grozi zniszczenie chronionych wartości przyrodniczych, a Litwie – skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wstrzymanie finansowania projektów związanych z „Natura 2000”.

Kompensaty i informowanie właścicieli

Za wprowadzane ograniczenia działalności gospodarczej właścicielom prywatnych lasów przewidziano rekompensaty. Wszyscy właściciele działek w granicach nowo tworzonych rezerwatów zostali poinformowani listami poleconymi – łącznie 219 osób.

Stan sieci rezerwatów

Obecnie na Litwie istnieje 1038 rezerwatów, zajmujących łącznie 471 tys. ha.