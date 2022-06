Dzień Żałoby i Nadziei jest obchodzony co roku 14 czerwca. Ma on upamiętnić pierwsze wywózki zorganizowane przez NKWD po włączeniu Litwy do ZSRR.

Pierwszy transport z terenów Litwy na Wschód ruszył 14 czerwca 1941 roku właśnie z Nowej Wilejki.

Tylko w pierwszym tygodniu w wagonach towarowych wywieziono z Litwy około 30 tys. osób, 28 tys. z nich zginęło.

Szacuje się, że w czasie sowieckiej okupacji Litwa straciła około 800 tys. mieszkańców. Ponadto około 300 tys. osób doświadczyło okrucieństwa reżimu komunistycznego – więzień, łagrów i zesłań na Syberię.

Obchody dnia nadziej rozpoczną się w Sejmie, następnie w południe odbędzie się uroczystość podniesienia flagi państwowej na placu Niepodległości.

12:15 rozpocznie się marsz upamiętniający ofiary represji na ulicę Auku, gdzie zostaną złożone kwiaty raz kampania pamięci historycznej „Mów, słysz, ratuj” w pobliżu Muzeum Okupacji i Walk o Wolność.

W uroczystościach udział wezmą przywódcy państwa.