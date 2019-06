Dzień w pigułce: Zielone Świątki

vdu

O godz. 12 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach zostanie odprawiona msza oraz odbędzie się finał VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy”.

O godz. 11 uroczystą mszą w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole zakończy się VII Piesza Pielgrzymka pt. „Wyznawajmy wiarę!“ śladami Księdza Prałata Józefa Obremskiego.

Dzisiaj obchodzimy Zielone Świątki, czyli Święto Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto ruchome, obchodzone w 50. dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa, tak jak zapowiedział to Pan Jezus tuż przed Wniebowstąpieniem. Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty, stąd też święto to bywa nazywane „Pięćdziesiątnicą”. Zesłanie Ducha Świętego po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy to jedna z trzech najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym, ale obecnie obchodzimy je jako święto niedzielne – Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Uważa się, że Pięćdziesiątnica (Pentecost) była początkiem Kościoła. To dzień, w którym ludzkość jednoczy się w Duchu Świętym, jak napisał św. Paweł: „nie ma już Greka ani Żyda”.

Co się wydarzyło 9 czerwca:



721 – Zwycięstwo Franków nad Arabami w bitwie pod Tuluzą.



1595 – Urodził się Władysław IV Waza, król Polski, tytularny król Szwecji (zm. 1648)

1772 – I rozbiór Polski: wojska austriackie zajęły Wieliczkę.

1833 – Dubaj uzyskał prawa miejskie.



1898 – Chiny wydzierżawiły na 99 lat Hongkong Wielkiej Brytanii.



1999 – Wojna w Kosowie: podpisano porozumienie o warunkach wycofania wojsk serbskich z Kosowa oraz wejścia do prowincji sił międzynarodowych KFOR.



Imieniny obchodzą: Anna, Bertrand, Efrem, Felicjan, Józef, Kanimir, Kolumb, Maksymian, Prosimir, Ryszard, Sylwester i Sylwestra.