Dzień w pigułce: W PKD o języku polskim w litewskich szkołach

Polski Klub Dyskusyjny organizuje dyskusję pt. ,,Język polski w szkołach litewskich mission possible?”

W ramach dyskusji zostanie podjęta próba odpowiedzenie na szereg pytań. Czy język polski może być trendy i atrakcyjny dla uczniów w szkołach litewskich? Jak zachęcić młodzież do nauki – obok języka angielskiego, francuskiego czy rosyjskiego – języka polskiego, który jest jednym z języków unijnych? Czy mamy techniczne możliwości? Czy ma to być dodatkowy przedmiot z języka ojczystego? A może są inne rozwiązania? Jak to wygląda w rzeczywistości? W dyskusji udział wezmą Vilija Sipaitė z Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, Vytautas Mitalas ze stołecznego samorządu i dr Irena Masojć z Centrum Języka i Kultury Polskiej VDU.

Dyskusja odbędzie w Domu Kultury Polskiej o godz. 18 w sali 005.

Co się wydarzyło 23 maja?

1588 – W krypcie katedry wawelskiej odbył się pogrzeb króla Stefana Batorego.

1660 – Po 9 latach wygnania do Anglii powrócił król Karol II Stuart.

1892 – Krakowski kościół Ducha Świętego został wysadzony w powietrze w celu pozyskania gruntu pod budowę gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego. Na wieść o tym wydarzeniu Jan Matejko zwrócił dyplom honorowego obywatela miasta Krakowa, oświadczając przy tym, że już nigdy nie będzie wystawiał w nim swoich obrazów.

1907 – W Helsinkach zebrał się po raz pierwszy fiński parlament Eduskunta.

1912 – Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyło w Warszawie w pogrzebie Bolesława Prusa – pisarza, autora powieści, m.in. „Lalki” i „Faraona”.

2010 – Sarkofag ze szczątkami astronoma Mikołaja Kopernika został złożony w grobie w archikatedrze we Fromborku.

2017 – W Warszawie zmarł Zbigniew Wodecki, jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy, skrzypek, trębacz i kompozytor; znany z takich przebojów jak: „Opowiadaj mi tak”, „Pszczółka Maja”, „Zacznij od Bacha”, „Izolda”, „Chałupy”.

Imieniny obchodzą: Bolelut, Budziwoj, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia, Eufrozyna, Eutychiusz, Gwibert, Jan, Julian, Lucjusz, Łucjusz, Michał, Symeon i Wibert.