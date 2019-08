Dzień w pigułce: Światowy Dzień Fotografii

vdu

Fot. Joanna Bożerodska

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej oraz Światowy Dzień Fotografii.

O godz. 11 przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis będzie miał spotkanie z wiceprezydentem Indii Venkaiah Naidu. O godz. 12 – z przewodniczącym społeczności tatarskiej dr. Adasem Jokubauskasem.

Co się wydarzyło 19 sierpnia:

1557 – Polska wypowiedziała wojnę inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego.

1562 – Wojna litewsko-rosyjska (1558-70): wojska polskie pod wodzą starosty różańskiego Stanisława Leśniowolskiego pokonały w bitwie pod Newlem wielokrotnie liczniejsze wojska rosyjskie.

1568 – Wydano wilkierz olsztyński.

1587 – Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski.

1920 – Wojna polsko-bolszewicka: w Mińsku rozpoczęły się rozmowy pokojowe.

1927 – Władze Cerkwi prawosławnej uznały państwo radzieckie.

1931 – Powódź w środkowych Chinach: zanotowano rekordowy poziom wody na rzece Huai He (dopływie Jangcy), przekraczający o 16 m stan normalny. W trwającej od lipca do listopada powodzi zginęło od 400 tys. do 4 mln osób.

1934 – 90% obywateli Niemiec zatwierdziło w referendum połączenie urzędów prezydenta i kanclerza i objęcie utworzonego w ich miejsce urzędu wodza i kanclerza Rzeszy przez Adolfa Hitlera.

1936 – Rozpoczął się pierwszy proces moskiewski.

1956 – Legia Warszawa odniosła najwyższe zwycięstwo w historii swych występów w Ekstraklasie, pokonując na Stadionie Wojska Polskiego Wisłę Kraków 12:0.

1962 – W Wołowie doszło do napadu na bank, największego w historii Polski pod względem wysokości łupu (12 531 000 zł ówczesnych złotych).

1969 – Premiera komedii filmowej „Polowanie na muchy” a reżyserii Andrzeja Wajdy.

1980 – Między Otłoczynem a Brzozą na linii Kutno-Toruń doszło do czołowego zderzenia pociągów osobowego i towarowego, w wyniku czego zginęło 67 osób, a 64 zostały ranne.

1985 – Premiera komedii filmowej „Sprawa się rypła” w reżyserii Janusza Kidawy.

1994 – Sejm RP przyjął Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego.

2002 – Zakończyła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

Imieniny obchodzą: Andrzej, Badulf, Bolesław, Donat, Emilia, Ezechiel, Jan, Julian, Julianna, Juliusz, Ludwik, Magnus, Marian, Sebald, Sykstus, Tekla, Tymoteusz, Wiktor.