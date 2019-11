Dzień w pigułce: Spotkanie z Marcelem Woźniakiem

vdu

Tego dnia w Polsce jest obchodzone Święto Wojskowej Służby Prawnej.

O godz. 11 Msza św. w Landwarowie rozpocznie XVII Festiwal Piosenki Religijnej dla dzieci i młodzieży „Cecyliada”.

O godz. 12.30 na skwerze Sirvydasa rozpocznie się gra miejska „Śladami powstania styczniowego”.

O godz. 14.00 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami 51 Drużyny Harcerzy i Harcerek Żuawi – Szczep, którzy uprawiają także rekonstrukcję historyczną.

O godz. 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się spotkanie z Marcelem Woźniakiem, biografem Leopolda Tyrmanda.

Co się wydarzyło 23 listopada:

1499 — Został powieszony Perkin Warbeck, pretendent do tronu Anglii w czasie rządów Henryka VII Tudora, podający się za księcia Ryszarda, syna Edwarda IV Yorka, a w rzeczywistości Flamandczyk z Tournai.

1655 — Wojna polsko-rosyjska: po przegranej bitwie pod Jezierną Bohdan Chmielnicki został zmuszony do podpisania traktatu zobowiązującego go do udzielenia pomocy Rzeczypospolitej i do zerwania ugody z Rosją.

1789 — W USA ustanowiono Święto Dziękczynienia.

1808 — Wojny napoleońskie w Hiszpanii: wojska francusko-polskie pokonały Hiszpanów w bitwie pod Tudelą.

1927 — Padła Kasztanka, ulubiona klacz marszałka Józefa Piłsudskiego.

1937 — W górach Piryn w Bułgarii rozbił się należący do PLL LOT samolot Douglas DC-2; zginęło wszystkich 6 osób na pokładzie.

1943 — Władysław Gomułka został I sekretarzem PPR.

1966 — Na Wawelu odbyła się konferencja naukowa poświęcona Tysiącleciu Państwa Polskiego.

1971 — Rada Ministrów uchwałą nr 256/1 uchyliła uchwały Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z dnia 26 września 1946 roku pozbawiające obywatelstwa polskiego 76 oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

1971 — Chiny zostały stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

1989 — Sejm zlikwidował Urząd do Spraw Wyznań i ORMO.

2002 — Około godziny 12:00 czasu polskiego przeniesiono polskojęzyczną Wikipedię na serwer z nową wersją oprogramowania (z perla na PHP).

2004 – Pomarańczowa rewolucja: wbrew oficjalnym wynikom Wiktor Juszczenko ogłosił się zwycięzcą wyborów prezydenckich i złożył przysięgę przed parlamentem. Rozpoczęły się masowe strajki na uniwersytetach i w zakładach pracy w wielu miastach na Ukrainie.

2007 — Premier RP Donald Tusk wygłosił w Sejmie swoje (najdłuższe w historii III RP) exposé.

Imieniny obchodzą: Adela, Klemens, Grzegorz, Lukrecja, Michał, Orestes.