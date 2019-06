Dzień w pigułce: Rusza rekrutacja na UwB

vdu

O godz. 8.30 przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis spotka się z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Korei, Moonem Hee-sangem. Koreańczyk o godz. 11 odbędzie również spotkanie z premierem Sauliusem Skvernelisem.

O godz. 13 minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius spotka się z wicemerem Wilna Vytautasem Mitalasem.

Na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku rusza dzisiaj rekrutacja. Więcej informacji: https://zw.lt/ogloszenia/wydzial-ekonomiczno-informatyczny-w-wilnie-uwb-zaprasza-na-studia/

Gimnazjum im. Longina Komołowskiego zaprasza dzisiaj na Dzień Dziecka. Wydarzeni rozpocznie się o godz. 8. W programie: Flash Mob Dance, rodzinne zawody sportowe, seminarium inspirujące dla rodziców i nauczycieli. Temat: „Pokolenie Z”, zawody sportowe dla uczniów, koncert, zajęcia edukacyjne: przyrodniczo-chemiczne, fizyczne, językowe, technologiczno-plastyczne.

W Polsce są obchodzone Dzień Dobrej Oceny oraz Dzień Savoir-Vivre.

Co się wydarzyło 3 czerwca:

1524 – Mikołaj Kopernik napisał we Fromborku List przeciwko Wernerowi.

1652 – Powstanie Chmielnickiego: początek dwudniowego mordu na ok. 3500 polskich jeńcach pojmanych po bitwie pod Batohem.

1863 – W Wilnie został rozstrzelany ks. Stanisław Iszora, pierwsza ofiara terroru nowego generał-gubernatoraMichaiła Murawjowa.

1918 – Ogłoszono Deklarację wersalską dotyczącą utworzenia niepodległej Polski po I wojnie światowej.

1925 – Po raz pierwszy do niepodległej Polski przyjechała Maria Skłodowska-Curie.

2005 – Papież Benedykt XVI mianował Stanisława Dziwisza arcybiskupem metropolitą krakowskim.

2014 – Urzędujący prezydent Syrii Baszszar al-Asad został wybrany na trzecią kadencję.

Imieniny obchodzą: Andrzej, Bratumiła, Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Izaak, Jan, Joachim, Karol, Kewin, Klotylda, Laurencjusz, Laurentyn, Leszek, Maciej, Owidia, Owidiusz, Paula, Tamara i Wawrzyniec.