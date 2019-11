Dzień w pigułce: Rozpoczynają się Dni Polskiego Teatru na Litwie

vdu

W dniach 28 listopada-2 grudnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Centrum Kultury w Solecznikach i Pałacu Balińskich w Jaszunach potrwają Dni Polskiego Teatru na Litwie. W ramach wydarzenia prezentowane będą spektakle teatralne, oparte na twórczości polskich autorów, w wykonaniu uznanych polskich artystów, adresowane do dorosłej publiczności oraz młodego widza. Pierwszego dnia pokazane zostaną dwa przedstawienia:

Godz. 10: DZIADEK I NIEDŹWIADEK oraz inne historie / dla dzieci 8-11 latSpotkanie z autorem Łukaszem Wierzbickim

Podczas spotkania dzieci poznają losy niedźwiedzia Wojtka, który towarzyszył żołnierzom z Armii Andersa od kwietnia 1942 r. do listopada 1947 r. Prezentowane będą archiwalne zdjęcia oraz film przedstawiający zabawę misia Wojtka z żołnierzami w obozie szkoleniowym na Bliskim Wschodzie. Dzieci dowiedzą się m.in. jak wyglądał szlak bojowy Armii Andersa, jakie znaczenie miała bitwa o Monte Cassino. Opowieść o Wojtku, to nie tylko zabawa ale i lekcja historii. W programie, także inne opowieści.

Godz. 19.00: BODO MUSICAL, w roli głównej Dariusz Kordek

Wyjątkowy musical i nietuzinkowe spojrzenie na życiorys największej gwiazdy kina i teatru okresu międzywojennego. Spektakl ujęty w nietypową formę. Z jednej strony przenosimy się na estradę lat 20-tych i 30-tych, pełną piór, cekinów i zalotnych spojrzeń pań o wątpliwej reputacji, a z drugiej mamy wrażenie, że oglądamy film z tamtych czasów z całą paletą charakterystycznych gestów, słów i układów choreograficznych. Do tego swoistego uroku dodają współczesne projekcje multimedialne, stworzone specjalnie na potrzeby spektaklu. Na ekranie pojawiają się aktorzy, których kreacje aktorskie współgrają z postaciami na scenie, co daje efekt multiplikacji postaci. Ponadto widza czekają jeszcze dodatkowe efekty dźwiękowe i sztuczki magiczne, a w to wszystko wpleciona opowieść człowieka nie do końca spełnionego, niejasnego i trudnego do jednoznacznego określenia. Uwikłanego w czasy wojny i niejasną śmierć; będącego przez całe życie pod ogromnym wpływem matki i uzależnionego od sceny, oklasków i wątpliwej miłości tłumu.

Co się wydarzyło 28 listopada:

1520 – Wojna polsko-krzyżacka: polskie pospolite ruszenie odbiło Chojnice.

1561 – W Wilnie zawarty został pakt dotyczący sekularyzacji Zakonu Kawalerów Mieczowych oraz wcielenia Inflant do Polski i Litwy. Mistrz Gotard Kettler złożył oznaki swej godności i jako świecki książę otrzymał w dziedziczne lenno Kurlandię i Semigalię.

1670 – Pułkownik wojsk koronnychKrystian Kalkstein-Stoliński, jeden z przywódców opozycji antyelektorskiej w Prusach Książęcych i rzecznik ich zespolenia z Polską, został uprowadzony z Warszawy przez agentów elektora brandenburskiegoFryderyka Wilhelma I i uwięziony na zamku Kłajpedzie.

1918 – Józef Piłsudski, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, wydał dekrety o ordynacji wyborczej i wyborach do Sejmu Ustawodawczego.

1944 – Albania została ogłoszona republiką ludową. Władzę przejęła komunistyczna Albańska Partia Pracy kierowana przez Envera Hodżę.

1948 – W Warszawie urodziła się Agnieszka Holland, reżyserka, scenarzystka; autorka filmów „Aktorzy prowincjonalni”, „Gorączka”, „Samotna kobieta”, „Gorzkie żniwa”, „Zabić księdza”, „Europa, Europa”, „Całkowite zaćmienie”, „Tajemniczy ogród”, „W ciemności”, „Gorejący krzew”, „Pokot”.

1989 – Kanclerz RFN Helmut Kohl przedstawił dziesięciopunktowy program szybkiego zjednoczenia Niemiec.

2003 – Francuskie superszybkie pociągi TGV przekroczyły granicę miliarda przewiezionych pasażerów.

Imieniny obchodzą: Berta, Eustachy, Feliks, Ginter, Gościrad, Grzegorz, Guncerz, Gunter, Jakub, Krescenty (Krescencjusz, Krescens), Kwieta, Lesław, Lesława, Manswet, Radowit, Rufus, Sostenes, Stefan, Teodora, Tristan, Urban, Walerian, Zdziesław i Zdzisław.