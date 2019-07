Dzień w pigułce: Rozpoczyna się XXIX Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama

vdu

O godz. 8 w Ejszyszkach zostanie odprawiona msza św., po której pątnicy wyruszą do Ostrej Bramy.

O godz. 10.30 premier Saulius Skvernelis, szef MSZ Linas Linkevičius, minister oświaty nauki i sportu Algirdas Monkevičius spotkają się z ambasadorami Litwy. O godz. 18 w Pałacu Władców odbędą się coroczne uroczystości z okazji zjazdu litewskich dyplomatów do kraju.

O godz. 18.30 w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Wilnie rozpoczną się rekolekcje „Walka duchowa. Cz. 1. Pokusy w raju. Myślę, więc jestem… kuszony”.

Co wydarzyło się 8 lipca:



1099 – Oblegający Jerozolimę krzyżowcy wzięli udział w uroczystej procesji wokół murów miasta

1331 – Wojna polsko-krzyżacka (1327-32): zakon krzyżacki uzgodnił z posłami króla Czech Jana Luksemburskiego plan wspólnego najazdu na Polskę. Wojska czeskie miały we wrześniu zaatakować Wielkopolskę od południa, a krzyżackie od północy. Planowana wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Czesi spóźnili się na umówione miejsce spotkania pod Kaliszem, a krzyżacy podczas odwrotu zostali zaatakowani i ponieśli znaczne straty w bitwie pod Płowcami

1709 – III wojna północna: car Piotr I Wielki zadał pod Połtawą decydującą klęskę królowi Szwecji Karolowi XII i jego sojusznikowi hetmanowi Mazepie

1776 – W Filadelfii po uderzeniach w Dzwon Wolności odczytano publicznie Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych

1831 – Powstanie listopadowe: zwycięstwo wojsk rosyjskich w bitwie pod Szawlami

1941 – Dyktator marszałek Ion Antonescu podjął decyzję o deportowaniu Żydów z Rumunii

1944 – Rząd RP na uchodźstwie upoważnił Delegaturę Rządu na Kraj i Komendę Główną AK do ogłoszenia powstania w Warszawie

2007 – Valdis Zatlers został prezydentem Łotwy

Imieniny obchodzą: Adolf, Adolfa, Adrian, Adriana, Adrianna, Akwila (m.), Chwalimir, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Falibor, Hadrian, Hadriana, Jan, Kilian, Kiliana, Odeta, Piotr, Prokop, Teobald i Teobalda.