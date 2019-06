Dzień w pigułce: Orędzie Grybauskaitė 

vdu

O godz. 10 w Sejmie prezydent Dalia Grybauskaitė wygłosi doroczne orędzie.

O godz. 13 w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbędzie się ceremonia przekazania archiwów przedwojennego dyplomaty i ministra spraw zagranicznych Litwy Petrasa Klimasa Państwowemu Archiwum Litwy.

1434 – Do Krakowa przywieziono zwłoki zmarłego 1 czerwca w Gródku koło Lwow akróla Polski i najwyższego księcia LitwyWładysława II Jagiełły.

1792 – Wojna polsko-rosyjska: klęska wojsk litewskich w bitwie pod Mirem.

1933 – W pierwszym w historii meczu eliminacyjnym do II Piłkarskich Mistrzostw Świata 1934 we Włoszech Szwecja pokonała Estonię 6:2. Do I Mistrzostw Świataw Urugwaju eliminacji nie rozgrywano.

1937 – Wielki terror: na rozkaz Józefa Stalina dokonano egzekucji ośmiu wysokich dowódców wojskowych, m.in. marszałka Michaiła Tuchaczewskiego.

1965 – Premiera filmu Salto w reżyserii Tadeusza Konwickiego.

Imieniny obchodzą: Anastazy, Barnaba, Feliks, Fortunat, Flora, Jan, Paula, Paryzjusz, Radomił, Radomiła, Teodozja i Witomysł.