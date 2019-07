Dzień w pigułce: Misja Sybir udaje się do Kazachstanu

vdu

O godz. 13 przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis weźmie udział w uroczystości pożegnania uczestników „Misji Sybir”, którzy w tym roku udadzą się do Kazachstanu. W ceremonii weźmie udział też minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius.

Minister spraw wewnętrznych Eimutis Misiūnas weźmie udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości krajów UE w Helsinkach.

1821 – Hiszpania sprzedała Florydę Stanom Zjednoczonym.

1831 – Powstanie listopadowe: stoczono bitwę pod Broniszami.

1918 – Car Mikołaj II Romanow i jego rodzina zostali zamordowani w Jekaterynburgu przez oddział Czeka.

1933 – Pod Myśliborzem rozbił się samolot z litewskimi lotnikami Steponasem Dariusem i Stasysem Girėnasem, którzy pokonali Atlantyk i zmierzali w kierunku Litwy. Obaj zginęli.

1943 – Gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowski został mianowany dowódcą Armii Krajowej.

1944 – We wsi Bogusze NKWD rozbroiło i aresztowało zaproszonych na rozmowy dowódców AK okręgu wileńskiego.

1975 – Na orbicie okołoziemskiej doszło do połączenia amerykańskiego statku kosmicznego Apollo z radzieckim Sojuzem.

2014 – Konflikt na wschodniej Ukrainie: koło miasta Torez w obwodzie donieckim w wyniku ataku rakietowego dokonanego przez separatystów wspieranych przez Rosję doszło do katastrofy lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur Boeinga 777 należącego do Malaysia Airlines, w wyniku czego zginęło wszystkich 298 osób na pokładzie (283 pasażerów i 15 członków załogi)

Imieniny obchodzą: Akwilin, Aleksa, Aleksja, Aleksy, Andrzej, Aneta, Bogdan, Donata, Dzierżykraj, Feliks, Januaria, Konstancja, Leon, Leona, Marcelina, Rufina, Sekunda, Sperat, Tarsycja, Teodota, Teodozy, Teodozjusz i Westyna.