Dzień w pigułce: Litwa świętuje Noc Świętojańską

Joninės , czyli litewska Noc Świętojańska, jest obchodzona w dzień letniego przesilenia. Głównym symbolem tego święta jest paproć. Zgodnie z legendą, kwitnie ona raz do roku, właśnie w Joninės. W całym kraju odbędą się imprezy świętojańskie. Główne odbędą się Kiernowie. Wydarzenia z okazji Świętego Jana odbędą się rownież w rejonie wileńskim:

O godz. 13.00 w Bujwidzach przy miejscowym kościele odbędzie się koncert świętojański i wystawa wianków.

O godz. 17 w Pogirach odbędą się zabawy świętojańskie.

O godz. 20.00 przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Rudominie odbędzie się koncert. Wystąpią: Orkestar Kristijana i Kud „Dmitrje Tucović” z Serbii, Teatr Muzyczny „Rada” z Białorusi, a gwiazdą wieczoru będzie Katarzyna Zvonkuvienė.

23 czerwca są obchodzone Międzynarodowy Dzień Służby Publicznej oraz Międzynarodowy Dzień Wdów.

Co się wydarzyło 23 czerwca:

1262 – Litwini zdobyli i spalili Jazdów. W walce zginął książę mazowiecki Siemowit I, a jego syn Konrad dostał się do niewoli.

1264 – Zwycięstwo wojsk polskich nad Jaćwingami w bitwie pod Brańskiem.

1601 – Wojna polsko-szwedzka (1600-11): zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Kokenhausen.

1818 – W krypcie św. Leonarda na Wawelu odbył się ponowny pogrzeb Tadeusza Kościuszki.

1894 – W Paryżu powołano Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl).

1919 – Wojna estońsko-bolszewicka: wojska estońskie starły się z niemiecką Landwehrą pod Cēsis. Rocznica bitwy obchodzona jest w Estonii jako Dzień Zwycięstwa.

1923 – Ustanowiono cywilne odznaczenie państwowe Krzyż Zasługi.

1936 – W nocy z 22 na 23 czerwca Myślenice zostały opanowane przez grupę około 70 członków Stronnictwa Narodowego z Krakowa pod wodzą Adama Doboszyńskiego. Po przecięciu linii telefonicznej i opanowaniu komisariatu policji napastnicy spalili szereg żydowskich sklepów w rynku i synagogę, a nad ranem wycofali się z miasta. W starciach ze ścigającą bojówkarzy policją i strażą graniczną zginęło dwóch z nich, a jeden został ranny.

1941 – W więzieniu w Łucku NKWD zamordowało blisko 2 tys. Ukraińców i Polaków.

1944 – 5. Wileńska Brygada AK, w odwecie za zabicie przez litewską policję 3 dni wcześniej 38 Polaków w Glinciszkach, dokonała masakry 27 osób w zamieszkanej głównie przez Litwinów wsi Dubinki.

1983 – Zakończyła się II pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski.

1992 – Polska i Białoruś zawarły traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

1994 – Na Białorusi odbyła się I tura pierwszych i jedynych dotąd wolnych wyborów prezydenckich. Do II tury przeszli: Alaksandr Łukaszenka (44,8%) i Wiaczasłau Kiebicz (17,3%).

2001 – Papież Jan Paweł II rozpoczął wizytę na Ukrainie.

2016 – Obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzieli się w referendum za wystąpieniem z Unii Europejskiej.

Imieniny obchodzą: Agrypina, Albin, Anna, Arystokles, Atanazy, Edeltruda, Jan, Józef, Maria, Sydonia, Wanda, Zenon i Zenona.