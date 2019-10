Dzień w pigułce: Konferencja „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”

vdu

Na świecie jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Dziewczynek.

W Stanach Zjednoczonych jest obchodzony Dzień Pamięci Generała Pułaskiego.

O godz. 10.30 przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis weźmie udział w otwarciu wystawy „Rinkis prekę lietuvišką 2019“ w Kownie.

O godz. 14.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”.

O godz. 18 w sali „Compensa” odbędzie się ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych samorządów Litwy „Auksiniai krivūliai”.

Co się wydarzyło 11 października:

1633 – Wojna trzydziestoletnia: zwycięstwo wojsk austriackich nad saskimi w bitwie pod Ścinawą.

1675 – IV wojna polsko-turecka: odwrót armii tureckiej za Dniestr zakończył oblężenie Trembowli.

1745 – Ewald Jürgen Georg von Kleist zaprezentował w Kamieniu Pomorskim działanie butelki lejdejskiej, jako jeden z jej dwóch niezależnych odkrywców (obok Holendra Pietera van Musschenbroeka).

1816 – Cesarz Aleksander I Romanow wydał ukaz powołujący Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

1830 – W Warszawie odbył się pożegnalny koncert Fryderyka Chopina, który w listopadzie opuścił Polskę na zawsze.

1835 – W Imperium Rosyjskim wprowadzono nowy system miar.

1852 – Zainaugurował działalność Uniwersytet w Sydney, najstarsza uczelnia wyższa w Australii.

1864 – Campina Grande w Brazylii uzyskała prawa miejskie.

1865 – W mieście Morant Bay na Jamajce wybuchło powstanie niewolników.

1870 – Wojna francusko-pruska: kapitulacja Orleanu.

1872 – George Waterhouse został premierem Nowej Zelandii.

1885 – Francuski astronom Henri Perrotin odkrył planetoidę (252) Clementina.

1890 – João de Abreu został premierem Portugalii.

1891 – Austriacki astronom Johann Palisa odkrył planetoidę (320) Katharina.

1917 – Otwarto Bibliotekę Miejską w Łodzi.

1918 – Polskie organizacje działające w Niemczech wydały wspólny komunikat opowiadający się jawnie za niepodległością Polski.

1919 – Otwarto Uniwersytet Wileński.

1922 – Na Litwie zakończyły się dwudniowe wybory do Sejmu I kadencji.

1925 – Rosyjski astronom Siergiej Bielawski odkrył planetoidę (1062) Ljuba.

1926 – W Chicago został zastrzelony gangster polskiego pochodzenia Henryk Wojciechowski (ps. „Hymie Weiss”).

1942 – Z lubartowskiego getta do obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i na Majdanek Niemcy wywieźli ok. 3 tys. Żydów, a ok. 300–500 rozstrzelali na miejscowym kirkucie przy ulicy Cichej.

1943 – W obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau SS-man Wilhelm Claussen osobiście rozstrzelał 54 więźniów narodowości polskiej, podejrzanych o przynależność do obozowego ruchu oporu.

1957 – Skonstruowano pierwszy prototyp jednoosiowego ciągnika ogrodniczego Ursus C-308.

1962 – Papież Jan XXIII otworzył II sobór watykański.

1966 – Papież Paweł VI erygował metropolię Brasílii.

1967 – Premiera francuskiej komedii filmowej Oskar w reżyserii Édouarda Molinaro.

1968 – W Panamie gen. Omar Torrijos obalił prezydenta Arnulfo Ariasa.

1969 – Seryjny morderca znany jako Zodiak popełnił w San Francisco swą ostatnią zbrodnię.

1986 – W Reykjavíku spotkali się prezydent USA Ronald Reagan i przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow.

1988 – Papież Jan Paweł II wygłosił przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

1991 – Jean-Jacques Honorat został premierem Haiti.

1992 – Postkomunista Ion Iliescu wygrał w II turze wybory prezydenckie w Rumunii.

1998 – Jan Paweł II kanonizował Edytę Stein.

Imieniny obchodzą: Aldona, Brunon, Burchard, Dobromiła, Emil, Emilian, Germanik, Maria, Marian, Placyd, Placyda, Zenaida.