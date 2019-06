Dzień w pigułce: Dzień Żałoby i Nadziei

vdu

O godz. 10 prezydent Dalia Grybauskaitė, przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis i premier Saulius Skvernelis wezmą udział w posiedzeniu Sejmu upamiętniającym Dzień Żałoby i Nadziei.





O godz. 11.59 na placu Niepodległości minutą ciszy zostaną uczczeni ofiary okupacji. Następnie odbędzie się uroczyste podniesienie flagi oraz ceremonia upamiętnienia więźniów politycznych i zesłańców przy ulicy Aukų (przy placu Łukiskim).

O godz. 19.00 przy centralnym wejściu Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się koncert „PLT”. Muzyka wileńska, polska i litewska w wykonaniu najlepszych kapel oraz degustacja polskiej kuchni. Zagrają: Kapela Wileńska, Kapela „Gryčia” oraz specjalny gość z Polski – Warszawska Kapela z Targówka.

O godz. 19.00 w kościele pw. św. Janów w Wilnie odbędzie się koncert „Moniuszko 200. Cztery Litanie Ostrobramskie”.

O godz. 20 Polski Teatr w Wilnie pod kierownictwem Ireny Litwinowicz w Litewskim Muzeum Kina wystawi spektakl „Ogłaszam miasto Wilno najgorętszym punktem planety”.

Co się wydarzyło 14 czerwca:

1158 – Cesarz Fryderyk I Barbarossa przyznał Monachium prawo do cła i bicia monety.

1226 – Święty cesarz rzymski Fryderyk II Hohenstauf nadał Lubece status wolnego miasta Rzeszy.

1331 – Na zamku w Chęcinach zakończył się trwajacy od 26 maja ogólnopolski wiec zwołany przez króla Władysława Łokietka, uważany za początek polskiego parlamentaryzmu.

1384 – Litewska wojna domowa: Witold Kiejstutowicz odnowił w Kownie zawarte w traktacie z Królewca z 30 stycznia tego roku przyrzeczenia zostania wasalem zakonu krzyżackiego i scedowania na jego rzecz części Żmudzi aż do rzeki Niewiaża, wliczając Kowno, w zamian za pomoc w walce z Jagiełłą.

1634 – Rzeczpospolita Obojga Narodów i Carstwo Rosyjskie zawarły pokój wieczysty w Polanowie kończący wojnę smoleńską (1632-34), a w praktyce podsumowujący wojny polsko-rosyjskie toczone w I poł. XVII wieku.

1645 – Angielska wojna domowa: wojska Parlamentu pokonały Rojalistów w bitwie pod Naseby.

1658 – Wojna francusko-hiszpańska: zwycięstwo Francuzów w bitwie pod Dunkierką.

1783 – Założono Sewastopol na Krymie.

1914 – Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaprezentował flagę olimpijską.

1940 – Do obozu koncentracyjnego Auschwitz dotarł z Tarnowa pierwszy masowy transport 728 mężczyzn, w większości polskich więźniów politycznych.

1944 – Polscy i radzieccy partyzanci odnieśli zwycięstwo nad wojskiem niemieckim w bitwie na Porytowym Wzgórzu na Równinie Biłgorajskiej, największej bitwie partyzanckiej na ziemiach polskich.

Imieniny obchodzą: Alojzy, Anastazy, Digna, Eliza, Elizeusz, Feliks, Justyn, Konstancja, Marcjan, Metody, Michał, Myślibor, Ninogniew, Rufin, Ryszard i Walery.