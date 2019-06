Dzień w pigułce: Dzień języka rosyjskiego

vdu

Prezydent-elekt Gitanas Nausėda o godz. 13 spotka się z przewodniczącym socjaldemokratów Gitanasem Paluckasem, o godz. 14.30 z prezesem „Porządku i Sprawiedliwości” Remigijusem Žemaitisem.

O godz. 19 premier Saulius Skvernelis spotka się z premierem Estonii Jürisem Ratasem.

W festiwalu Login weźmie udział eurokomisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Dzisiaj jest obchodzony Dzień języka rosyjskiego w ONZ w ramach dni języków.

Co się wydarzyło 6 czerwca:

1569 – Województwa kijowskie i bracławskie przyłączono do Korony Królestwa Polskiego.

1748 – W Wilnie wybuchł pożar, który zniszczył większą część miasta.

1761 – Rosyjski uczony Michaił Łomonosow, podczas obserwacji przejścia Wenus na tle tarczy Słońca, odkrył jej atmosferę.

1794 – Insurekcja kościuszkowska: porażka powstańców w bitwie pod Szczekocinami z wojskami pruskimi i rosyjskimi.

1941 – Feldmarszałek Wilhelm Keitel wydał w imieniu Adolfa Hitlera rozkaz (Kommissarbefehl) nakazujący niemieckim oddziałom na przyszłym froncie wschodnimrozstrzeliwanie wziętych do niewoli radzieckich komisarzy politycznych.

1944 – Armia Czerwona przekroczyła pod Sarnami w dawnym województwie wołyńskim przedwojenną granicę Polski.

1972 – Ukazał się album Davida Bowiego The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, który uważany jest za początek epoki glam rocka.

1992 – Litwa została przyjęta do Banku Światowego.

2012 – Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie pochowano urnę z prochami zmarłego tragicznie w 1989 roku w USA Kazimierza Deyny.

Imieniny obchodzą: Aleksander, Artemiusz, Benignus, Dominika, Filip, Gerard, Gerarda, Kandyda, Klaudiusz, Laurenty, Marceli, Maria, Norbert, Norberta, Paulina, Sydonia, Wawrzyniec i Więcerad.