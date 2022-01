Dwie trzecie posłów złożyło dokumenty, aby wejść do Sejmu

Szef kancelarii sejmu Modestas Gelbuda powiedział, że zdecydowana większość parlamentarzystów, którzy złożyli dokumenty, są po szczepionce.

W grudniu Sejm wprowadził zmiany do regulaminu, na mocy których od stycznia posłowie będą mogli wejść do parlamentu Litwy tylko za okazaniem paszportu covidowego. Do tej pory obowiązek ten dotyczył tylko pracowników Sejmu, gości i dziennikarzy.

Kierownictwo parlamentu nie mogło jednak ograniczyć deputowanym dostępu do ich miejsca pracy. Zgodnie z przyjętą regulacją, jeżeli parlamentarzysta, z powodu braku paszportu covidowego, nie będzie uczestniczył w posiedzeniach Sejmu, komisji lub komitetów, to będzie się uważało, że opuścił je bez ważnego usprawiedliwionego powodu.

„Posłowie muszą dawać przykład” – wskazała przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen.

W ocenie premier Litwy Ingridy Šimonytė, która jest też posłanką, „to naturalna decyzja”.

„Jeżeli żądamy paszportu (covidowego) przy wejściu do różnych miejsc, w których ludzie się gromadzą, jest bardzo etyczne, by również parlament wobec siebie zastosował taki wymóg” – powiedziała szefowa rządu.