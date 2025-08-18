Dwie nadzwyczajne sesje parlamentu w sierpniu

– „Zgodnie ze statutem Sejmu (…) zebrano 51 podpisów posłów w sprawie zwołania nadzwyczajnych sesji 21 i 26 sierpnia, podczas których zostanie rozpatrzona kwestia kandydatury premiera” – poinformował podczas poniedziałkowego posiedzenia przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis.

Decyzję podjęto jednomyślnie.

Kandydatura Ruginienė

W najbliższy czwartek posłowie będą głosować nad kandydaturą minister opieki socjalnej i pracy, socjaldemokratki Ingi Ruginienė na stanowisko premiera. Jej kandydaturę w ubiegłym tygodniu przedstawił prezydent Gitanas Nausėda.

Głosowanie będzie jawne, a do zatwierdzenia wystarczy zwykła większość głosów.

Jeżeli Sejm poprze Ruginienė, nowa premier w ciągu 15 dni będzie musiała przedstawić parlamentowi – po uzgodnieniu z prezydentem – skład Rady Ministrów oraz program rządu. Sejm rozpatrzy go na kolejnym nadzwyczajnym posiedzeniu 26 sierpnia.

Nowa koalicja

Posiedzenia odbywają się w czasie, gdy Litewska Partia Socjaldemokratyczna prowadzi rozmowy koalicyjne z ugrupowaniami „Świt nad Niemnem” oraz Związkiem Chłopów i Zielonych.

Skvernelis wyjedzie do Polski

Sam przewodniczący Sejmu w posiedzeniach nie weźmie udziału. Rada parlamentu zgodziła się na jego wyjazd do Polski w dniach 21–26 sierpnia.

– „Ponieważ pojawiła się nieplanowana sesja, a ja mam zaplanowany wyjazd do Polski, proszę o pozwolenie na wyjazd w dniach 21–26 sierpnia” – wyjaśnił Skvernelis.

Kontekst polityczny

Do zmiany na stanowisku premiera doszło po tym, gdy Gintautas Paluckas ustąpił w związku z wszczęciem dwóch postępowań przygotowawczych dotyczących jego działalności biznesowej oraz rosnącymi pytaniami o jego przeszłość.

Zwyczajna jesienna sesja parlamentu rozpocznie się 10 września.