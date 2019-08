Dwa przypadki rzadkiej choroby na Litwie

vdu

Do zakażenia ludzi dochodzi poprzez ukąszenia kleszczy oraz much jelenich, przez kontakt skóry z zakażonym zwierzęciem, spożycie skażonej wody. Bakterie mogą wnikać do organizmu człowieka przez skórę, oczy, jamę ustną lub płuca.

Tularemia jest chorobą występującą na całej półkuli północnej, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Nie opisywano przypadków tularemii pochodzących z Afryki czy Ameryki Południowej. Choroba występuje również na Litwie.

Według danych centrum chorób zakaźnych i AIDS, w latach 2010-2018 rozpoznano 28 przypadków choroby na Litwie. Ostatnio tularemia zaatakowała Szwecję. Pod koniec lipca odnotowano 212 przypadków zachorowań czyli dwa i pół raza więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.