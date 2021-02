Dulkys: Szczepionki zostały przetransportowane do ośrodków szczepień i nie są magazynowane

„Na całej Litwie są już 74 ośrodki szczepień. W nich znajduje się 49 923 dawek”- napisał minister na Facebooku w czwartek.

Po tym, jak doradca prezydenta Simonas Krėpšta wspomniał w czwartek o ryzyku gromadzenia się szczepionek w magazynach, Dulkys stwierdza, że ​​obecnie nie ma magazynowanych szczepionek, a ilość szczepień jest zwiększana.

„Oczekuje się, że 129 ośrodków szczepień będzie działało proporcjonalnie do wzrostu liczby dostarczonych szczepionek. Dziennie szczepi się do 10 000 osób. Samorządy, oceniając swoje możliwości, planują zaszczepić do 30 000 osób dziennie” – mówi Dulkys.