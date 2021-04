Dulkys: Niechęć do testów może utrudnić powrót do szkół

W opinii Arūnasa Dulkysa, powinniśmy nauczyć się z tym żyć tak, by stało się to częścią naszej kultury. Szef resortu dodaje, że w trakcie nauki kontaktowej nie da się zapewnić wszystkich środków bezpieczeństwa, dlatego ludzie powinni zrozumieć, że badania są jednym ze sposobów walki z koronawirusem przyjętych nie tylko na Litwie, ale też w innych państwach.

Po tym, gdy rząd ogłosił o planach powrotu uczniów do szkół, samorządy nawołują, by nie stwarzać niepotrzebnych iluzji w społeczeństwie, a ocenić wszystkie aspekty praktyczne tego kroku. Ponadto należy stworzyć więcej możliwości, by samorządy i społeczność szkolna mogły samodzielnie podejmować decyzje w tej sprawie. Podstawową przeszkodą jest testowanie uczniów.

Według merów, jeśli nawet wystarczy testów, laboratoria nie będą w stanie pobrać tak wiele próbek jednocześnie.

Do tej pory do nauki kontaktowej powróciła większość uczniów klas początkowych. Od 3 maja do szkół powracają maturzyści.