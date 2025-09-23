Drony nad Kopenhagą: policja ujawnia, kto mógł stać za incydentem

„Liczba, rozmiar, wzory lotów, czas nad lotniskiem. Wszystko to razem… wskazuje, że (działał) kompetentny sprawca. Kto to był, nie wiem” – powiedział dziennikarzom inspektor policji Jens Jespersen.

Lotniska w Kopenhadze i Oslo, które zostały zamknięte w poniedziałek wieczorem po zauważeniu niezidentyfikowanych dronów, zostały ponownie otwarte wcześnie we wtorek, poinformowała policja.

Z powodu dronów na tych lotniskach wystąpiły zakłócenia w ruchu lotniczym, a samoloty musiały zostać skierowane w inne miejsca. W Kopenhadze zakłócenia dotknęły 20 tysięcy pasażerów, powiedzieli przedstawiciele lotniska.

Wcześniej policja w stolicy Danii poinformowała, że kilka dużych dronów było widocznych nad lotniskiem późnym wieczorem w poniedziałek przez kilka godzin, po czym same odleciały.