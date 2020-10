Dramatycznie brakuje krwi w szpitalach. Centrum krwiodawstwa apeluje o pomoc

Sytuacja w Narodowym Centrum Krwiodawstwa jest napięta od początku kwarantanny. Jeżeli wiosną po wstrzymaniu świadczeń usług zdrowotnych z powodu pandemii zapotrzebowanie na krew się zmniejszyło, to obecnie zabiegi się odbywają w trybie planowym.

,,Krwi potrzebujemy dużo. Około dwustu dawców dziennie. Dzisiaj powodem krytycznej sytuacji jest to, że nie możemy organizować wyjazdów do firm czy uczelni, gdzie ludzie krew oddawali dotąd. Większość pracuje zdalnie. Jeżeli jesienią dużo krwi pobieraliśmy na uczelniach, dziś tego robić nie możemy” – mówi Renata Čirko z Narodowego Centrum Krwiodawstwa.

Renata Čirko zapewnia, że wizyta w centrum krwiodawstwa jest bezpieczniejsza niż pójście do sklepu. Personel jest wyposażony we wszystkie środki bezpieczeństwa, pracuje w respiratorach, jednorazowych rękawiczkach jak również regularnie poddaje się testom na Covid-19. Wszystkie narzędzia do pobierania krwi są jednorazowe, a każde krzesło, na którym siedział dawca jest dezynfekowane.

‼️ Per parą turi ateiti apie 350-400 donorų, kad galėtume užtikrinti sklandų, nenutrūkstamą Lietuvos gydymo įstaigų… Posted by Nacionalinis kraujo centras on 2020 m. spalio 20 d., antradienis

Krew można oddać w Wilnie przy ul. Žolyno 34 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 oraz w centrum handlowym VCUP na 4 piętrze – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 19.00, w niedziele w godz. 12.00 – 16.00.

Krew może oddać osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 roku życia, jednak weryfikacja każdego dawcy jest indywidualna, którą dokonuje lekarz.