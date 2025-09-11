Dowódca sił NATO w Europie z wizytą na Litwie – rozmowy o obronie powietrznej

Podczas spotkania omawiana będzie dodatkowa pomoc sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej kraju oraz zaprezentowana analiza systemu monitorowania przestrzeni powietrznej Litwy, przygotowana przez ekspertów NATO.

„Wydarzenia w Polsce, kiedy drony naruszyły przestrzeń powietrzną NATO, ponownie pokazały, że obrona powietrzna jest odpowiedzialnością nie tylko jednego państwa, lecz całego Sojuszu. W Wilnie gości Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie, z którym omówimy postawę sił NATO podczas ćwiczeń „Zapad”, regionalne plany obronne oraz zagrożenia dla Sojuszu wynikające z wojny Rosji przeciwko Ukrainie” – powiedziała minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė, w wywiadzie dla agencji BNS. „Niewątpliwie najwięcej uwagi poświęcimy zagrożeniu ze strony rosyjskich dronów oraz naruszeniom przestrzeni powietrznej. Będziemy kontynuować szczegółową ocenę wykorzystywanych środków obserwacji i obrony, a także omówimy plany ich wzmocnienia zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym” – dodała.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę, podczas których bezzałogowe statki powietrzne kilkakrotnie naruszyły również przestrzeń powietrzną Polski – część z nich została zestrzelona.

Latem na Litwie odnotowano dwa incydenty, podczas których w przestrzeń powietrzną kraju wtargnęły drony typu „Gerbera”. Jeden z nich przewoził dwa kilogramy materiałów wybuchowych.

Po tych incydentach D. Šakalienė poinformowała, że uzgodniła z A. Grynkewichem dodatkową pomoc sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej kraju, poczynając od zwiększenia wymiany informacji wywiadowczych.

W sierpniu na Litwę przybyli również eksperci NATO, którzy ocenili system monitorowania litewskiej przestrzeni powietrznej.