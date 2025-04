D. Šakalienė: rozwój litewskiego przemysłu obronnego z udziałem Izraela

„Podczas spotkań z przedstawicielami firm omówiliśmy konkretne możliwości współpracy. Z firmą ‘Rafael’ rozmawialiśmy o produkcji rakiet SPIKE na Litwie, z ‘Elbit Systems’ o produkcji amunicji 120 mm, a z ‘IAI’ o wspólnej produkcji dronów, systemów przeciwdronowych i elektronicznych systemów walki” – poinformowała minister w komunikacie opublikowanym w niedzielę wieczorem na Facebooku.

Jak podkreśliła D. Šakalienė, Litwa aktywnie dąży do rozwoju krajowego przemysłu obronnego i zaprasza kluczowych producentów do inwestowania w krajowe zakłady produkcyjne.

„Obecnie pilnie potrzebujemy uzbrojenia i amunicji, a rozwój przemysłu obronnego na Litwie staje się rzeczywistością. Litwa zachęca strategicznych producentów do inwestowania oraz rozwijania zdolności produkcyjnych wspólnie z litewskimi firmami, oferując wsparcie polityczne, odpowiednie regulacje prawne i inwestycje w rozwój przemysłu” – zaznaczyła szefowa resortu.

Dovilė Šakalienė podkreśliła także, że Litwa nie zamierza ograniczać się jedynie do zakupów uzbrojenia – dąży do długoterminowej współpracy i włączenia litewskich przedsiębiorstw do izraelskich łańcuchów dostaw.

„Litwa może zaoferować izraelskim firmom ‘zielony korytarz’ na rynki NATO i Unii Europejskiej, a technologie izraelskie są niezwykle istotne dla wzmocnienia naszych narodowych zdolności obronnych w takich kluczowych obszarach jak drony, systemy obrony powietrznej, systemy naziemne, produkcja amunicji i materiałów wybuchowych” – napisała D. Šakalienė.

Podczas wizyty minister spotkała się także z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Knesetu, Yulim Edelsteinem.

Jest to pierwsza wizyta ministra ochrony kraju Litwy w Izraelu od 14 lat.

Litwa i Izrael utrzymują bliski dialog polityczny, współpracują w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz przemysłu obronnego, realizując wspólne projekty modernizacji sił zbrojnych.

W lutym tego roku w Wilnie rozpoczął pracę pierwszy izraelski attaché obrony.