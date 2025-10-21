Dovilė Šakalienė rezygnuje ze stanowiska ministra ochrony kraju

„Posiadam projekt oświadczenia o rezygnacji, więc dzisiaj porozmawiam o tym z prezydentem” – powiedziała minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė. „Obecnie nie widzę żadnych powodów, które mogłyby skłonić mnie do zmiany decyzji. To jest polityka – zaufanie ze strony premiera i przewodniczącego partii to te czynniki, które w zasadzie decydują, czy można pełnić daną funkcję” – dodała. „Nie widzę możliwości pracy w atmosferze, w której nie ma zaufania” – mówiła minister.

Šakalienė stwierdziła, że decyzję o rezygnacji podjęła już w poniedziałek, ale przed jej ogłoszeniem chciała poinformować o tym swoją ekipę.

D. Šakalienė podkreśliła, że jedynym powodem, dla którego chciała pozostać na stanowisku, było „zapewnienie odpowiedniego finansowania naszej obrony narodowej oraz jak najszybsze wzmacnianie naszych zdolności obronnych”.

Zaznaczyła, że chce spotkać się z prezydentem, ponieważ głowa państwa bierze udział w procesie powoływania i odwoływania ministrów.

„Na pewno porozmawiam z prezydentem, przedstawię swoje motywy” – mówiła odchodząca minister ochrony kraju.

Premier I. Ruginienė zadeklarowała utratę zaufania do minister po ubiegłotygodniowym nieformalnym spotkaniu w Ministerstwie Ochrony Kraju z dziennikarzami i liderami opinii, którzy publicznie ogłosili, że rząd nie zamierza realizować zobowiązania przeznaczenia 5% PKB na obronność w przyszłym roku.

Po opublikowaniu projektu budżetu na przyszły rok okazało się, że na obronność ma zostać przeznaczone 5,38% PKB.

I. Ruginienė ogłosiła również decyzję o odsunięciu Ministerstwa Obrony Narodowej od nadzoru nad przemysłem obronnym. Premier wyraziła wątpliwości co do powiązań D. Šakalienė z przemysłem obronnym.

D. Šakalienė przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi była wspierana przez przedstawicieli przemysłu obronnego, których firmy biorą udział w przetargach organizowanych przez KAM.

Po rezygnacji D. Šakalienė, w ciągu niecałego miesiąca od rozpoczęcia pracy rządu I. Ruginienė, zmieni się już drugi minister.

Na początku października ze stanowiska zrezygnował minister kultury, wydelegowany przez „Nemuno aušrą”, Ignotas Adomavičius.