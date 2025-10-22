Dovilė Šakalienė rezygnuje z ministerialnej funkcji z powodu różnic w kwestii obronności

„Rezygnuję z funkcji ministra obrony narodowej. (…) Pismo rezygnacyjne wysłałam dzisiaj o godzinie 10:00” – ogłosiła na swoim profilu na Facebooku. „Jeszcze miesiąc temu miałam nadzieję, że będziemy mogły współpracować z premierem, ale niestety, to niemożliwe. Mamy zasadniczo odmienne podejście do kwestii wzmocnienia obronności. Jestem przekonana, że każda instytucja, w obliczu zagrożenia, musi znaleźć zasoby do wzmocnienia swojej roli w kontekście obronności. Z kolei premierka uważa, że powinno to odbywać się z budżetu Ministerstwa Ochrony Kraju” – stwierdziła odchodząca minister ochrony kraju, Dovilė Šakalienė.

Według Šakalienė, przyszłoroczny budżet na obronność nie może być niższy niż 5,5% PKB.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w przygotowanym przez rząd projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano finansowanie dla Ministerstwa Ochrony Kraju na poziomie 5,38% PKB.

D. Šakalienė twierdzi, że ten poziom został osiągnięty dopiero po ubiegłotygodniowym spotkaniu ministerstwa z dziennikarzami i liderami opinii publicznej, przez które teraz musi odejść z funkcji.

Minister opublikowała na Facebooku dokumenty dotyczące negocjacji budżetowych, w których pierwotny projekt zakładał wydatki na obronność poniżej 4% PKB, a 1 października podczas posiedzenia rządu zaprezentowano projekt, w którym przewidziano 4,87% PKB.

Według D. Šakalienė, budżet obrony został pilnie zwiększony do 5,38% PKB 14 października.

„(…) jednak nadal brakuje funduszy, więc będziemy musieli zrezygnować z zaplanowanych przez KAM zakupów. Będę nadal monitorować i aktywnie uczestniczyć w procesie formowania budżetu obrony na ten i przyszłe lata” – powiedziała.

Polityk zaznaczyła, że byli ministrowie obrony często zgadzali się z poleceniami premierów i ministrów finansów dotyczącymi zmniejszenia potrzeb obronnych, a dowódcy wojskowi nie sprzeciwiali się tym decyzjom. Jednak, jak podkreśliła, teraz sytuacja geopolityczna nie pozwala na takie ustępstwa.

„Przemysł obronny i bezpieczeństwa nie może być przekazany z Ministerstwa Obrony Narodowej do Ministerstwa Gospodarki i Innowacji oraz/lub Ministerstwa Finansów” – podkreśliła D. Šakalienė.

Jej zdaniem zasoby, kompetencje inwestycyjne i ocena potrzeb obronnych powinny być skoncentrowane w jednym miejscu.

D. Šakalienė dodała, że zostawia KAM bardzo silny, kompetentny i profesjonalny zespół.

Ponieważ została oskarżona o brak szacunku wobec pracowników KAM i złe warunki pracy w ministerstwie, ministerka przyznała, że współpraca nie była łatwa.

„Przyznaję, praca ze mną nie była dla słabych” – napisała. „Demokracja nie istnieje i nie będzie istnieć bez sumienia, wolności myśli i słowa oraz wzajemnego szacunku” – dodała ministerka, apelując do przedstawicieli wojska, by nie bali się walczyć o interesy obronności kraju.

Przypomnijmy, że premier Inga Ruginienė zaczęła mówić o utracie zaufania do minister obrony narodowej po spotkaniu, które miało miejsce 14 października w KAM, podczas którego dziennikarze i liderzy opinii publicznej ujawnili informacje, że rząd nie zamierza dotrzymać zobowiązania, by przeznaczyć w przyszłym roku 5% PKB na obronność.

Po ujawnieniu projektu budżetu państwa na przyszły rok okazało się, że na obronność ma być przeznaczone 5,38% PKB, czyli 4,79 miliarda euro.

Przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Mindaugas Sinkevičius nazwał działania KAM „dziwnym gatunkiem”, a I. Ruginienė – sabotażem. Choć D. Šakalienė twierdziła, że nie wiedziała o takim spotkaniu, obaj liderzy socjaldemokratów zapewnili, że nie wierzą ministerce.

Premierka poinformowała również o decyzji, by odsunąć Ministerstwo Obrony Narodowej od nadzoru nad przemysłem obronnym. Premierka zaznaczyła, że ma wątpliwości co do powiązań D. Šakalienė z przemysłem obronnym.

D. Šakalienę popierali przedstawiciele przemysłu obronnego podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych, a firmy, które reprezentowali, brały udział w przetargach KAM.