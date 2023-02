Doroczne spotkanie prezydenta G.Nausėdy z szefami misji dyplomatycznych

Prezydent w swoim wystąpieniu do ambasadorów G. Nausėda podkreślił, że obowiązkiem Europy i wszystkich miłujących wolność krajów świata jest pomoc Ukrainie wszelkimi możliwymi środkami, przede wszystkim wojskowymi, ale także politycznymi, gospodarczymi, finansowymi i humanitarnymi.

„Zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej nasza zdolność do aktywizacji przemysłu obronnego i zwiększenia produkcji będzie miała kluczowe znaczenie. Musimy zapewnić Ukraińcom wszelkie środki niezbędne do walki i sami być gotowi do obrony. Litwa jako jedna z pierwszych udzieliła pomocy i jest zdeterminowana, by nadal pomagać Ukrainie” – powiedział prezydent.