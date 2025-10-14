Doradczyni prezydenta Litwy: decyzja ws. ochrony Cichanouskiej jeszcze nie zapadła

„Z tego co rozumiem, to prawie żadne ostateczne decyzje nie zostały podjęte przez rząd, nadal trwają dyskusje, są rozważania” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedziała główna doradczyni prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego, Asta Skaisgirytė.

Według doradczyni prezydenta, Gitanas Nausėda opowiada się za dalszym zapewnieniem ochrony Swiatłanie Cichanouskiej, natomiast poziom i metody tej ochrony powinny zostać określone przez właściwe służby. Jednak zaznacza, że decyzja o ochronie musi mieć wymiar polityczny.

„Nie możemy sprowadzać tego tylko do technikaliów, ale technicznie musi to być słuszne, dobre rozwiązanie” — dodała A. Skaisgirytė.

Jej zdaniem oficjalny status Cichanouskiej na Litwie pozostaje niezmieniony – posiada ona status gościa, a wydana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych akredytacja dla Białoruskiej misji demokratycznej wciąż obowiązuje.

„Najprawdopodobniej rząd, podejmując odpowiednie decyzje, weźmie pod uwagę cały kompleks tych powodów” — powiedziała doradczyni prezydenta.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Litwa obniżyła poziom ochrony fizycznej Swiatłanie Cichanouskiej i jej biura w październiku.

Po obniżeniu poziomu ochrony, bezpieczeństwo Swiatłany Cichanouskiej przejmie Biuro Policji Kryminalnej, a nie jak dotychczas – Służba Ochrony Rządu (lit. Vadovybės apsaugos tarnyba). Ochrona będzie teraz zapewniana nie jako ochrona dla głowy państwa, lecz dla osoby, która może być narażona na określone zagrożenia.

Zmiany w ochronie oznaczają, że dom i biuro Swiatłany Cichanouskiej nadal będą chronione, jednak liderka białoruskiej opozycji straciła osobistą ochronę zarówno na Litwie, jak i za granicą.

Niektórzy politycy sugerują, że Cichanouska mogłaby rozważyć przeprowadzkę do Polski. A. Skaisgirytė stwierdziła: „Pani Cichanouska jest wolnym człowiekiem i nie jest w więzieniu. Oczywiście, jeśli zechce, mogłaby rozważyć inne opcje, ale naszym zadaniem jest zapewnić, by czuła się bezpiecznie na Litwie.”

Zwolennicy ograniczenia ochrony utrzymują, że zmiana odpowiada poziomowi zagrożenia i jest związana z kwestiami technicznymi.

Białoruska liderka opozycji, S. Cichanouskaja, od przyjazdu na Litwę w 2020 roku była pod stałą ochroną funkcjonariuszy Służby Ochrony Rządu.

Źródła LRT podają, że jej ochrona oraz dodatkowe usługi kosztowały państwo około 1 miliona euro rocznie, obejmując całodobową ochronę na Litwie i za granicą, samochody ochrony, utrzymanie miejsca zamieszkania oraz korzystanie z VIP terminali na lotniskach.

W 2024 roku korzystanie z VIP terminali kosztowało S. Cichanouską 129 tys. euro, a w 2023 roku – 92 tys. euro.

Biuro liderki białoruskiej opozycji zapewnia, że mimo zmiany zasad ochrony kontynuuje działalność, choć obecnie w fizycznych biurach pracuje tylko część zespołu. Przedstawiciele biura twierdzą również, że po decyzjach litewskich władz liczba otrzymywanych gróźb wzrosła.