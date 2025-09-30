Doradcy Paluckasa w rządzie nowej premier

Wśród nich są doradca ds. polityki regionalnej, organizacji pozarządowych i sportu Povilas Saulevičius, doradca ds. energetyki i zmian klimatycznych Gabriel Gorbaczewski, doradczyni ds. polityki rodzinnej Giedrė Purvaneckienė, doradca ds. rolnictwa i ochrony środowiska Vigilijus Jukna, doradca ds. prawa Aleksander Radczenko, doradca ds. relacji z Sejmem Tadas Vinokuras, główny doradca ds. stosunków międzynarodowych Kęstutis Kudzmanas oraz główny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Vidmantas Kaladinskas.

Z Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy do rządu z I. Ruginienė dołączył rzecznik prasowy Ignas Dobrovolskas oraz doradczyni ds. kultury Ingrida Kutkienė.

„Zespół doradców jest teraz taki, jaki jest publicznie widoczny, ale wkrótce się powiększy. W przyszłości mogą dołączyć nowi doradcy” – w wywiadzie dla agencji BNS powiedział Ignas Dobrovolskis, rzecznik prasowy nowej premier Litwy.

I. Ruginienė rozpoczęła pełnienie funkcji premiera 25 września.