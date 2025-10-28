Doradca prezydenta: współpraca służb tej nocy zapobiegła zamknięciu lotnisk

„Daje to rezultaty, ponieważ wczoraj podjęta decyzja pozwoliła specjalistom z „Oro navigacijos” bezpośrednio uczestniczyć w Centrum Obserwacji Przestrzeni Powietrznej Sił Powietrznych i monitorować sytuację w powietrzu” – powiedział główny doradca prezydenta Litwy, Deividas Matulionis, w wywiadzie dla radia Žinios. „Uważam, że będzie to jedna z najskuteczniejszych metod, aby precyzyjnie określić trajektorie tych balonów i uniknąć długotrwałego zamykania lotnisk” – dodał.

Zdaniem D. Matulionisa, do tej pory specjaliści spółki „Oro navigacija” nie mieli pełnego obrazu przestrzeni powietrznej Litwy, ponieważ ich radary różniły się od używanych przez Siły Powietrzne.

„Jeśli współpraca między tymi dwiema instytucjami będzie bliska, w wielu przypadkach będziemy w stanie uniknąć takich incydentów, jak te w ubiegłym tygodniu, gdy lotniska były zamykane na cztery, sześć, osiem godzin” – stwierdził doradca prezydenta.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w ubiegłym tygodniu z powodu meteorologicznych balonów używanych do przemytu papierosów, startujących z Białorusi, czterokrotnie zamknięto lotniska na Litwie. W sumie wpłynęło to na ponad 140 lotów i ponad 20 tys. pasażerów.

Z powodu zagrożenia ze strony kontrabandowych balonów, przejścia graniczne w Solecznikach i Miednikach zostały zamknięte na czas nieokreślony.