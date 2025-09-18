Doradca prezydenta: partnerzy koalicyjni wyrazili chęć współpracy

„Partnerzy koalicyjni wyrazili chęć i gotowość do dalszej współpracy, co w obecnej sytuacji jest bardzo istotne” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział doradca prezydenta Litwy, Frederikas Jansonas.

Według niego, podczas spotkania rządzący zgodzili się, że „skuteczny, niezawodny rząd” jest priorytetem koalicji.

„Jest oczywiste, że napotkano trudności przy wyborze kandydatów na ministrów środowiska i energetyki. (…) Myślę, że według oceny prezydenta sytuacja jest taka, że trzeba jeszcze popracować, by osiągnąć najlepszy rezultat” – powiedział doradca prezydenta.

F. Janson zaznaczył, że rząd nie znajduje się w kryzysie, ponieważ dwudziesty gabinet ministrów jeszcze nie został powołany.

„Rząd w tej chwili nie istnieje, program nie został jeszcze zatwierdzony przez Sejm. Obecnie trwa proces twórczy, który czasami jest szybszy, czasami wolniejszy, czasami wiąże się z większymi wyzwaniami, czasami z mniejszymi” – mówił Jansonas. „W tej chwili widzimy, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale mówić o kryzysie w przypadku czegoś, czego jeszcze nie ma, raczej nie ma sensu” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że liderzy koalicji rządzącej i I. Ruginienė poprosili prezydenta o pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z nominacjami dwóch ministrów.

Przypomnijmy, że w poniedziałek prezydent odrzucił kandydatury zgłoszone przez „Świt nad Niemnem”: Povilasa Poderskisa na ministra środowiska oraz Mindaugasa Jablonskisa na ministra energetyki, ponieważ nie przekonali go, że odpowiednio będą bronić interesu publicznego.

Głowa państwa poprosiła o nowe kandydatury, jednak lider „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis oświadczył, że ich nie przedstawi, gdyż – jego zdaniem – prezydent nie ma prawa odrzucać wykwalifikowanych kandydatów zgłoszonych przez większość rządzącą. Twierdził również, że umowa koalicyjna nie jest realizowana i w związku z tym już nie obowiązuje. Później rozważał ponowne zgłoszenie tych samych kandydatów lub innych przedstawicieli partii.

Gitanas Nausėda oświadczył, że nie powoła ministrów z partii „Świt nad Niemnem”, ponieważ jej lider jest sądzony za podżeganie do nienawiści wobec Żydów oraz negowanie Holokaustu, a wobec partii toczy się osobne śledztwo dotyczące finansowania.

Obecnie powołano 12 z 14 członków rządu. Socjaldemokraci mają nadzieję, że 23 września Sejm zatwierdzi program rządu, a nowi ministrowie wraz z premier złożą przysięgę i będą mogli rozpocząć pracę.