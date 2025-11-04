Doradca prezydenta: nie eksperymentujmy z nowymi wiceministrami ochrony kraju

„Ci ludzie, którzy pracowali, to prawdziwi eksperci, znam ich wszystkich dość dobrze. (…) To kompetentni ludzie, którzy znają swoje problemy i obszary, którymi się zajmują” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział główny doradca prezydenta Litwy, Deividas Matulionis. „Dlatego uważam, że eksperymentowanie z nowymi wiceministrami nie byłoby oceniane pozytywnie” – dodał.

Podczas poniedziałkowego spotkania prezydenta Gitana Nausėdy z R. Kaunasem, D. Matulionis stwierdził, że oczekuje, iż przy formowaniu politycznego zespołu Ministerstwa Ochrony Kraju kwestia ta będzie skonsultowana z prezydentem.

Pod koniec października, po odejściu Dovilė Šakalienė z funkcji ministra, w jej zespole pracowali wiceministrowie Karolis Aleksa, Tomas Godliauskas oraz Bronius Bieliauskas.

D. Matulionis we wtorek powiedział, że po spotkaniu z R. Kaunasem „uzyskano lepsze wrażenie niż to, które mieliśmy wcześniej”.

„Człowiek rzeczywiście wygląda na bardzo poważnie pracującego i zgłębiającego niektóre tematy, choć może nie wszystkie” – stwierdził doradca prezydenta.

Według niego, chęć kandydata do zagłębiania się w sprawy była widoczna.

Mimo to, doradca zgodził się, że w idealnym przypadku ministrem obrony narodowej powinien zostać specjalista z tej dziedziny. Prezydent ma podjąć decyzję w sprawie mianowania R. Kaunasa w tym tygodniu.

D. Matulionis potwierdził również, że kiedy wcześniej rozważano kandydaturę ministra transportu i komunikacji Jurasa Taminskasa na ministra obrony narodowej, Kancelaria Prezydenta sprzeciwiła się temu pomysłowi.

„Mieliśmy pewne okoliczności, które uniemożliwiły poważne rozważenie tego kandydata” – powiedział doradca.

D. Šakalienė opuściła stanowisko ministra obrony narodowej, gdy straciła zaufanie premier Ingi Ruginienė po dyskusjach na temat finansowania obrony na przyszły rok.