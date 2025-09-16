Doradca prezydenta: Nausėda nie ma powodu zmieniać stanowiska ws. ministrów

– „Prezydent wielokrotnie przedstawiał swoje stanowisko i wciąż wraca to samo pytanie: czy je zmieni? Dlaczego miałby to zrobić? Czy od chwili, gdy ogłosił i uzasadnił swoją decyzję, cokolwiek się zmieniło? (…) Otoczenie się nie zmieniło” – powiedział Jansonas w wywiadzie dla Žinių radijas.

Spór po odrzuceniu kandydatów

W poniedziałek prezydent odrzucił kandydatury „Świtu nad Niemnem” na szefów Ministerstwa Środowiska (Povilas Poderskis) i Ministerstwa Energetyki (Mindaugas Jablonskis), argumentując brak „gwarancji, że obrona interesu publicznego będzie dla nich priorytetem”. Po tej decyzji lider ugrupowania Remigijus Žemaitaitis stwierdził, że umowa koalicyjna nie działa, a partia nie widzi możliwości pracy w większości, jeśli jej kandydaci nie są mianowani. Jednocześnie nie wykluczył zgłoszenia nowych nazwisk, z zastrzeżeniem, że byliby to członkowie partii.

„Targowisko lokalnej rangi” i scenariusz rządu mniejszościowego

Zdaniem doradcy, bieżące negocjacje wokół obsady tek przekształcają proces formowania rządu w „targowisko lokalnej rangi”.

– „Tworzymy Rząd Republiki Litewskiej. O czym my rozmawiamy? Trochę się potargujmy: a jeśli dołożę jeszcze dwie truskawki, czy już będzie dobrze? No, nie będzie. Jeśli minister jest nieodpowiedni, to jest nieodpowiedni” – mówił Jansonas.

Dodał, że Pałac Prezydencki widzi możliwość porozumienia partii, ale nie wyklucza także wariantu rządu mniejszościowego. Do takiego rozwiązania skłania się również przewodniczący opozycyjnych konserwatystów Laurynas Kasčiūnas, który wezwał socjaldemokratów (LSDP) do zakończenia współpracy ze „Świtem nad Niemnem” i zadeklarował, że poparłby rząd mniejszościowy.

– „141 posłów żyje na Litwie, ich rodziny tu mieszkają – to ich ojczyzna. Mogą być polityczne gry, może być różnie, ale poprzedni rząd mniejszościowy funkcjonował całkiem normalnie. Czy to jakieś zagrożenie? Nie. To raczej wyzwanie dla działania” – ocenił doradca.

Dalsze kroki i terminy

We wtorek przedstawiciele LSDP uczestniczą w posiedzeniu frakcji „Świtu nad Niemnem”, by omówić możliwe wyjścia z kryzysu po prezydenckim wecie. Desygnowana premier Inga Ruginienė podkreśla, że nowi kandydaci na szefów resortów środowiska i energetyki muszą zostać wskazani szybko, ponieważ 23 września w Sejmie zaplanowano głosowanie nad programem rządu i przysięgę nowego gabinetu.

Obecnie prezydent powołał 12 z 14 ministrów. Na nowe propozycje do dwóch kluczowych resortów czeka Pałac Prezydencki.